Qatarul își reia complet activitățile de navigație maritimă

Într-un comunicat oficial, Ministerul Transporturilor anunță că statul Qatar va relua, începând de duminică, 12 aprilie, navigația maritimă. Potrivit Mediafax, se reiau complet activitățile pentru toate categoriile de nave.

Totuși, autoritățile de la Doha îndeamnă operatorii să respecte protocoalele de siguranță.

Qatarul, liber la trecerea prin Strâmtoarea Ormuz?

Ministerul Transporturilor din Qatar a anunțat reluarea completă a activităților de navigație maritimă începând de duminică. Decizia a fost extinsă la „toate categoriile de nave maritime și moduri de transport”.

Ministerul a îndemnat operatorii, într-un comunicat, să respecte protocoalele de siguranță.

Nu este clar dacă mesajul înseamnă că navelor qatareze li se va permite să tranziteze Strâmtoarea Ormuz. Practic, aceasta a fost închisă de către Iran, în urma războiului declanșat de SUA și Israel.

Nave ale marinei SUA au traversat Strâmtoarea Ormuz

Între timp, mai multe nave ale Marinei SUA au traversat, sâmbătă, Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui oficial american citat de Axios.

Este pentru prima dată când nave americane traversează strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului.

Potrivit Axios, mișcarea nu a fost coordonată cu Iranul, iar operațiunea a avut ca scop creșterea încrederii navelor comerciale pentru reluarea tranzitului prin zonă. Oficialul a spus că navele americane au traversat strâmtoarea dinspre est spre vest, către Golful Persic, după care s-au întors prin strâmtoare în Marea Arabiei.

De altfel, Donald Trump a anunțat, într-o postare pe Truth Social, ce plan are: „Începem acum procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz, ca un serviciu făcut țărilor din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franța, Germania și multe altele”.

