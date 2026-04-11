Prima pagină » Știri externe » Trump anunță că „un număr imens“ de petroliere goale se îndreaptă spre SUA pentru a se aproviziona cu petrol și gaze

Donald Trump a declarat, sâmbătă, că un număr mare de petroliere complet goale se îndreaptă spre Statele Unite pentru a se aproviziona cu petrol și gaze.

„Un număr imens de petroliere complet goale, unele dintre cele mai mari din lume, se îndreaptă chiar acum spre Statele Unite pentru a se aproviziona cu cel mai bun și mai «dulce» petrol și gaze din lume. Avem mai mult petrol decât următoarele două cele mai mari economii petroliere la un loc – și de o calitate superioară. Vă așteptăm. Răspundeți rapid!”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

Comentariile sale vin în timp ce negociatorii americani și iranieni poartă discuții privind încetarea focului în Pakistan.

Donald Trump a declarat într-un interviu cu jurnalistul NewsNation Kelly Meier că negocierile dintre SUA și Iran au început deja. Potrivit oficialului de la Casa Albă, în cazul în care negocierile de la Islamabad vor eșua, Washingtonul va relua acțiunile militare.

Într-o discuție cu reporterii de ieri, Donald Trump a declarat că SUA nu vor permite Iranului să mențină Strâmtoarea Ormuz închisă.

„Nu, nu vom permite asta. Sunt ape internaționale. Dacă ei fac asta – nimeni nu știe sigur dacă o fac – dar dacă o fac, nu vom lăsa să se întâmple.“

Trump a declarat că un acord bun cu Iranul ar trebui să includă absența armelor nucleare.

„Absența armelor nucleare. Acesta este punctul numărul unu. Știți, cred că schimbarea regimului a avut deja loc, deși nu am avut niciodată un astfel de… un astfel de criteriu. Fără arme nucleare. Acesta este 99% din esență.“, a mai spus președintele american.

