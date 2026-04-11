Trump susține că singura amenințare rămasă în Strâmtoarea Ormuz este cea a minelor marine. Ce reproșează Chinei, Japoniei și Europei

Galerie Foto 4

Donald Trump susține că Iranul pierde în conflictul cu SUA, iar „mass-media falsă”, din cauza „sindromului obsesiei față de Trump”, continuă să susțină contrariul. Republicanul subliniază că singura amenințare rămasă este cea a minelor marine, însă SUA ar fi început deja procesul de curățare a Strâmtului Ormuz „ca un serviciu pentru China, Japonia, Coreea de Sud, Franța, Germania“, care nu au curajul să facă ele această muncă.

Președintele SUA a subliniat că flota și forțele aeriene iraniene au fost distruse, sistemul de apărare antiaeriană a încetat să existe, radarele au fost scoase din funcțiune, iar fabricile de producție a rachetelor și dronelor, împreună cu o mare parte din armele propriu-zise, au fost grav avariate.

Trump a subliniat, în special, că eliminarea „liderilor” iranieni care erau la putere „de-o viață“ este cea mai importantă.

„Mass-media falsă și-a pierdut complet credibilitatea, deși, să fim sinceri, nu a avut-o niciodată. Din cauza puternicului lor «sindrom de obsesie față de Trump» (numit uneori TDS!), le place să pretindă că Iranul «câștigă», în timp ce toată lumea știe că PIERDE, și PIERDE SERIOS! Flota lor a fost distrusă, forțele aeriene au fost distruse, sistemul de apărare antiaeriană nu mai există, radarele au fost scoase din funcțiune, fabricile de producție a rachetelor și dronelor au fost în mare parte distruse, împreună cu rachetele și dronele în sine, iar cel mai importantă este că «liderii» lor de-o viață nu mai sunt printre noi, slavă Domnului!“, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

Singura amenințare rămasă, în opinia președintelui american, sunt eventualele mine marine, deși nu există confirmări privind instalarea lor.

„Singurul lucru care le-a rămas este amenințarea că o navă ar putea «întâlni» una dintre minele lor marine, deși, apropo, toate cele 28 de nave care au montat minele se află pe fundul mării. Am început deja procesul de curățare a Strâmtului Ormuz ca un serviciu pentru țările din toată lumea, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franța, Germania și multe altele. În mod surprinzător, nu au curajul sau voința de a face ei înșiși această muncă. Cu toate acestea, destul de interesant, petrolierele goale din multe țări se îndreaptă spre Statele Unite ale Americii pentru a ÎNCĂRCA petrol”, a declarat președintele SUA.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

UTILE Nu ai avut timp? Cât costă un cofraj cu 10 ouă fierte și vopsite, în magazinele Kaufland din România?
17:01
Nu ai avut timp? Cât costă un cofraj cu 10 ouă fierte și vopsite, în magazinele Kaufland din România?
FLASH NEWS Terasele din București ar putea rămâne deschise și pe timp de iarnă. Ce regulă nouă pregătește Primăria pentru patronii de restaurante
17:00
Terasele din București ar putea rămâne deschise și pe timp de iarnă. Ce regulă nouă pregătește Primăria pentru patronii de restaurante
EVENIMENT Risc de avalanșe la munte în perioada Paștelui. Evenimentele pot fi provocate și de supraîncărcarea pârtiilor cu turiști
16:37
Risc de avalanșe la munte în perioada Paștelui. Evenimentele pot fi provocate și de supraîncărcarea pârtiilor cu turiști
VIDEO Tragedie în Timiș. O femeie a murit, după ce mașina în care se afla a explodat, în urma unui accident
16:29
Tragedie în Timiș. O femeie a murit, după ce mașina în care se afla a explodat, în urma unui accident
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei
16:17
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei
UTILE Câte calorii are o felie de cozonac. Greșelile pe care le facem când mâncăm de Paște
15:59
Câte calorii are o felie de cozonac. Greșelile pe care le facem când mâncăm de Paște

Cele mai noi

Trimite acest link pe