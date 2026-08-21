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Miruță s-a întâlnit cu omologul său din Serbia. Ce au discutat cei doi oficiali

Miruță s-a întâlnit cu omologul său din Serbia. Ce au discutat cei doi oficiali
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Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, s-a întâlnit cu omologul său din Serbia, Aleksandra Sofronijević, astăzi, la Timișoara. Cei doi oficiali au avut pe agendă 9 puncte de discuție.

„O întâlnire bună și aplicată astăzi la Timișoara cu Aleksandra Sofronijević, ministra Transporturilor din Serbia. Agenda a inclus nouă puncte de discuție legate de întărirea conexiunilor dintre cele două țări, proiecte-cheie pentru care ambele părți și-au asumat responsabilități concrete. Discuțiile au fost extrem de aplicate, reprezentanții tehnici ai celor două ministere au preluat un calendar concret de acțiuni”, spune Radu Miruță pe Facebook.

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Miruță s-a întâlnit cu omologul său din Serbia. Ce au discutat cei doi oficiali

Miruță s-a întâlnit cu omologul său din Serbia, Aleksandra Sofronijević

În cadrul postării de pe Facebook, Radu Miruță a detaliat care au fost cele 9 puncte de discuție. Prima pe listă este legată de Autostrada Timișoara-Moravița. „În următoarele săptămâni, echipele tehnice bilaterale vor purta discuții pentru actualizarea și adaptarea tehnică a cadrului juridic la realitățile din teren”, spune Miruță.

Ce includ planurile

România și Serbia au stabilit un calendar de măsuri pentru dezvoltarea transporturilor și cooperării transfrontaliere. Printre priorități se află și rezolvarea problemei șederii șoferilor sârbi în Schengen. Cele două țări vor organiza și controale rutiere comune și vor analiza proiecte pentru Expo 2027 Belgrad. Totodată, România și Serbia discută extinderea coridorului feroviar Rin-Dunăre și reluarea trenurilor internaționale pe ruta Stamora Moravița-Vršac.

Planurile includ și dezvoltarea „Culoarelor Verzi” UE-Balcanii de Vest, siguranța navigației pe Dunăre și reluarea navigației comerciale pe Bega. În domeniul aerian, autoritățile vor căuta soluții pentru creșterea conectivității dintre cele două țări.

„2. Regimul de ședere al șoferilor profesioniști sârbi: Partea sârbă va transmite o listă cu propuneri concrete pentru soluționarea problemei șederii șoferilor în Spațiul Schengen, document ce va fi analizat și la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

3. Constrol și siguranță rutieră: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) și instituția omoloagă din Serbia vor desfășura o serie de controale în comun pentru armonizarea modului de lucru, optimizarea proceselor și eficientizarea traficului greu la frontieră.

4. Proiecte speciale pentru EXPO 2027 Belgrad: Pentru susținerea fluxului de vizitatori la Expoziția Mondială de la Belgrad, partea sârbă va solicita autorizații suplimentare pentru curse speciale de transport.

5. Conectivitatea feroviară și coridoare europene: A fost analizată extinderea către Serbia a coridorului feroviar Rin-Dunăre (rețeaua TEN-T) pentru interconectarea rețelelor regionale.

6. Reluarea transportului feroviar de călători: Reprezentanții companiilor de căi ferate din ambele țări încep discuțiile tehnice pentru reluarea transportului internațional feroviar de călători pe ruta Stamora Moravița – Vršac. În acest context, partea română a prezentat proiectul de modernizare și electrificare a liniei Reșița Nord – Timișoara Nord – Stamora Moravița – frontieră.

7. Inițiativa Culoarelor Verzi: S-a reafirmat sprijinul comun pentru Culoarele Verzi UE-Balcanii de Vest, mecanism ce va facilita tranzitul de mărfuri și persoane.

8. Căi navigabile (Dunărea și Bega): S-a convenit menținerea unei coordonări strânse pentru siguranța navigației pe Dunăre și susținerea dialogului la nivel de experți pentru reluarea navigației comerciale pe canalul Bega prin proiecte comune cu finanțare europeană.

9. Transport aerian: A fost apreciat nivelul excelent al colaborării bilaterale în domeniul aviației civile, fiind analizate măsuri pentru stimularea conectivității aeriene.

Alegerea Municipiului Timișoara drept gazdă a întâlnirii subliniază rolul orașului de emblemă a cooperării transfrontaliere și reprezintă un exemplu clar de parteneriat solid între administrația centrală și cea locală, prin implicarea și sprijinul oferit de Primăria Municipiului Timișoara”, a mai notat Radu Miruță.

Sursă foto: Facebook

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