Miruță a mai bifat o festivitate. Cum s-a pozat cu militarii din Divizia 2 Infanterie „Getica”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, nu ratează nicio ocazie pentru a ieși în evidență și a se fotografia cu militarii români. De data aceasta, el a postat pe o rețea de socializare fotografii de la sărbătorirea a 110 ani de activitate a Diviziei 2 Infanterie „Getica” și a mulțumit soldaților pentru eforturile depuse în îndeplinirea misiunilor.

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110 ani de activitate alături de cei care păstrează vie memoria și tradițiile

”Divizia 2 Infanterie „Getica” duce mai departe tradițiile militare ale Armatei a II-a, înființată la 18 august 1916, în contextul intrării României în Primul Război Mondial, fiind în centrul ofensivei române de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Am sărbătorit 110 ani de activitate alături de cei care păstrează vie și memoria, și tradițiile acestei structuri. O onoare reală pentru mine, o nouă ocazie de a vorbi clar despre capacitatea Armatei României de a gestiona complexitatea contextului actual de securitate și importanța înzestrării pentru apărarea spațiului aerian românesc și al NATO”, a scris Miruță pe Facebook.

România se află într-un proces Ministrul interimar al Apărării a profitat de eveniment pentru a reaminti căde înzestrare a armatei și că are capacitatea să gestioneze orice situație.

”Cu toate provocările actuale, militarii noștri reușesc să ducă România la cel mai înalt nivel de apreciere prin ceea ce fac. Armata Română are capacitatea de a gestiona acest context complicat de securitate, chiar dacă abia acum trece printr-un parcurs accelerat de înzestrare. România și Armata Română au contractat capabilități moderne care vor apăra ca un zid cerul românesc, nu doar granițele României, ci și granițele NATO”, a mai precizat Miruță.

Miruță le-a mulțumit militarilor În încheierea postării,și le-a transmis că îi susține necondiționat.