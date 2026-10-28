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Alfred Simonis explică de ce sute de localități riscă să rămână fără bani pentru salarii și iluminat public

Alfred Simonis explică de ce sute de localități riscă să rămână fără bani pentru salarii și iluminat public
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Alfred Simonis, deputat PSD și președinte al Consiliului Județean Timiș, avertizează că există sute de localități care, în lipsa investițiilor sau a finanțării de la Guvern, vor rămâne fără bani pentru salarii, cheltuieli cu personalul și iluminatul public, iar comasarea acestora ar putea fi o soluție.

Acesta a mai transmis că există probleme legate de asistența socială și persoanele vulnerabile, însă a subliniat că este optimist și crede că Guvernul va veni cu soluții pentru remedierea lor.

„Eu vă spun că sunt sute de localități care, dacă nu fac nicio investiție și nu primesc un ajutor sublimator de la Guvern, nu pot funcționa. Salarii, lumea publică și chiotuiel de persoană. În această ecuație ai două soluții dacă ești Guvernul României. Ori desființezi acele localități, comasându-le cumva cu altele, ori, dacă le lași să funcționeze, ai obligația legală, dacă mă întrebați pe mine, să le finanțezi. Altfel rămân oamenii cu portofelul de probleme”, a spus Alfred Simonis.

Dificultățile financiare din administrația publică, accentuate de închiderea PNRR

Închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență a impus realizarea unor cofinanțări importante, lucru care se reflectă în lipsa fondurilor din administrația publică, a explicat Alfred Simonis.

„Există mai multe localități pentru că, fiind anul în care s-a închis PNRR-ul, au fost cofinanțări importante, probabil că există mai mult de acele câteva sute care nu au bani de funcționare, având în vedere că a fost închis un proiect european și s-au strofocat, s-au chinuit să facă rost de aceste sume de bani până luna aceasta. Acum, în măsura în care nu vom interveni și la aceste localități, probabil că vom avea în această iarnă mai multe probleme decât în anii anteriori, dar eu aș vrea să fiu optimist.”

Alfred Simonis se declară optimist în privința soluțiilor

Președintele CJ Timiș a subliniat faptul că a transmis situația membrilor Guvernului și a declarat că este optimist în ceea ce privește soluționarea problemelor financiare din administrația publică.

„Am transmis membrilor Guvernului, avem garanțiile că se vor apleca spre aceste probleme. Aici nu e vorba de mofturile unuia sau altuia, e vorba de asistență socială, de oameni vulnerabili și de proiecte europene care trebuie să fie închise”, a conchis Alfred Simonis.

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