Radu Miruță se joacă cu SALARIZAREA angajaților: „Am identificat în curtea pe care o gestionez o altă latură de unde pot fi luați bani”

Radu Miruță, ministrul Economiei, a fost întrebat de reporterul Gândul, în cadrul conferinței de presă de la minister, ce se întâmplă cu salariile angajaților, după ce, săptămâna trecută, a precizat că nu există fonduri pentru plata personalului din instituția pe care o conduce.

„Am identificat în curtea pe care o gestionez o altă latură de unde pot fi luați bani pentru a asigura salarizarea. La rectificare mergem la ministrul de Finanțe și la premier fără să cerem ajutorul vecinului și doar să cerem aprobarea să mutăm dintr-o latură a curții noastre în altă latura.”, a declarat Radu Miruță pentru Gândul.

„Colțul de unde am găsit să iau a fost asignat unei scheme de ajutor care avea 3 miliarde și pentru că acolo s-a făcut cu pixul selecția cu nerespectarea procedurii s-a ajuns la DNA și au fost blocați”, a mai adăugat oficialul pentru Mediafax.

Foto: captură YT

