Ședința de coaliție de luni seara nu a mai avut loc/ Miruță: „Azi n-a fost să fie, dar lucrurile bune se fac cu răbdare și consecvență”

Liderii coaliției sunt așteptați să participe luni, de la ora 17.00, la o ședință de coaliție, la Palatul Victoria, au declarat surse politice pentru Gândul. Reprezentanții PNL, USR și UDMR ar fi confirmat prezența, însă nu este clar dacă și PSD va participa.

UPDATE, ORA 20.55:

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a notat pe pagina sa de Facebook că: „În viteza asta printre „pachete de măsuri” – 1, 2, 3, x – nu trebuie să uităm două lucruri: să nu îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe și să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor, indiferent ce nume și forme au luat în ani de zile”.

„Proiectul lansat de curând în dezbatere publică de SGG pentru modificarea legii prin care sunt selectați cei din companiile de stat este necesar, DAR nu face mare lucru în forma actuală, ci betonează și mai tare betonul proaspăt turnat înaintea formării acestei coaliții. Ei bine, aici trebuie să discutăm politic, în coaliție, după ce tragem fiecare aer în piept. Eu, cel puțin, am o listă cu propuneri pe care am s-o transmit în ședințele de coaliție, când acestea se vor relua. Azi n-a fost să fie, dar lucrurile bune se fac cu răbdare și consecvență”, mai spune Miruță. Ministrul Economiei atrage atenția că este înțelept să se așeze la masă partidele din coaliție.

„Înțeleg diferențele de viziune în politica publică dintr-o astfel de coaliție. Sunt legitime. Dar înțelept este să te așezi la masă și să aduci argumente raționale. În final, asta înseamnă politică de calitate și încredere în fața alegătorilor fiecăruia”, mai spune ministrul.

UPDATE:

Surse politice au precizat pentru Gândul că ședința coaliției nu mai are loc.

Știrea inițială

În ședința de Birou Politic Național de luni dimineață, PSD a decis să boicoteze în continuare ședințele de coaliție.

„Pe fiecare palier in parte, mergem și încercăm să depășim această situație. Apoi, revenim la nivel de lideri. Trebuie să învățăm să lucrăm într-o coaliție de 4 partide, plus un grup al minoritățlor. Am avut mai multe discuții cu prim-ministrul săptămâna trecută. Lucrurile țin de buna funcționare a coaliției.

Coaliția merge înainte pe tot ce ține de pachetul 2, doar că în acest moment există niște abordări pe care le-am decis legate de deciziile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD.

Totuși, Sorin Grindeanu va fi prezent în clădirea Guvernului în această după-amiază, spun surse politice. Acesta ar urma să participe la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și reprezentanții primarilor și ai președinților consiliilor județene.

