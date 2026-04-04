Rafila iese la rampă în scandalul vaccinurilor. Ce acuzații îi aduce lui Vlad Voiculescu și USR

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, iese la rampă în scandalul vaccinurilor. Politicianul social-democrat îl acuză pe Vlad Voiculescu că se acoperă cu afirmații neadevărate în spațiul public și că fuge de responsabilitate în condițiile în care contractele și memorandumurile ar fi semnate de membri ai USR.

Alexandru Rafila spune că „minciuna dăunează grav sănătății” și susține că România a fost pusă într-o situație imposibilă din cauza deciziilor luate de doctorul Ioana Mihăilă, pe care Vlad Voiculescu o acoperă cu afirmații neadevărate. Acesta susține că Voiculescu fuge de responsabilitate și încearcă să lege situația de el și de echipa Ministerului Sănătății.

„Pe lângă incapacitatea de a-și asuma propriile greșeli sau pe cele ale colegei de partid, dr. Ioana Mihăilă, care au aruncat România într-o situație imposibilă, aceea de a fi nevoită să achiziționeze 39 de milioane de doze de vaccin COVID de care nu aveam nevoie, domnul Vlad Voiculescu se tot acoperă cu afirmații neadevărate în spațiul public.
Domnul Voiculescu fuge de orice responsabilitate și încearcă să lege situația pe care chiar reprezentantii USR au creat-o de mine și de echipa Ministerului Sănătății”.

Acesta mai spune că, în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, a reușit să renegocieze contractele astfel încât să vândă 7,5 milioane de doze de vaccin, ceea ce ar fi diminuat pierderile României cu aproximativ 150 de milioane de euro.

„În realitate, în limitele competențelor legale, am reușit să renegociem și să vindem aproximativ 7.5 milioane de doze, ceea ce a redus pierderea României cu circa 150 de milioane de euro”.

„Ei au semnat contractul fără o logică clară și fără o analiză profesională”

De asemenea, Rafila îl provoacă pe Voiculescu să clarifice dacă negocierile ar fi fost posibile în condițiile legale existente. În același timp fostul ministru ridică întrebări legate de implicarea USR în semnarea memorandumurilor și a contractelor aferente achiziției vaccinurilor.

„Poate dl. Vlad Voiculescu să răspundă dacă o renegociere ar fi fost posibilă, având în vedere limitările legale care nu ne permit să plătim pentru ceva ce nu primim? Și, în aceste condiții, cât ar fi avut România de plătit? Dacă USR nu a avut nicio legătură cu această achiziție, de ce apare numele doamnei Ioana Mihăilă pe memorandum?

Depășește orice limită a înțelegerii să fiu considerat vinovat pentru faptul că nu am „reparat” greșeala făcută de guvernul Cîțu și, implicit, de ministrul Sănătății din acele momente, doamna Mihăilă, prin semnarea unui contract. Cu alte cuvinte, ei au semnat contractul fără o logică clară și fără o analiză profesională riguroasă a situației, fără să se consulte cu specialiștii în sănătate publică si tot ei mă acuză că nu am renegociat acel contract”.

Rafila susține că Voiculescu evită consecințele propriilor decizii

Social-democratul mai spune că afirmațiile lui Vlad Voiculescu fac parte dintr-o „manevră de evitare a consecințelor propriilor decizii” și îl inivită să prezinte organelor de cercetare penală așa-zisele dovezi pe care susține că le deține. În final, Alexandru Rafila spune că este „degradant” să fie acuzat pentru că nu ar fi reparat decizii luate anterior și respinge acuzațiile care i-au fost aduse în spațiul public.
„Afirmațiile dlui Voiculescu fac parte, cu siguranță, dintr-o manevră de evitare a consecințelor propriilor decizii. «Discuțiile» pe care le invocă, astazi, într-o nouă postare, nu au avut loc niciodată, întrucât nu corespund profilului meu moral și profesional. Dacă deține dovezi în acest sens, îl invit să le prezinte organelor de cercetare penală, nu să lanseze informații false în spațiul public, așa cum s-a obișnuit. Este degradant pentru un parlamentar europen și consilier onorific al Președintelui României să recurgă la asemenea tactici, în care moralitatea și adevărul lipsesc cu desăvârșire”.

Citește și

LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe