Rafila iese la rampă în scandalul vaccinurilor. Ce acuzații îi aduce lui Vlad Voiculescu și USR

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, iese la rampă în scandalul vaccinurilor. Politicianul social-democrat îl acuză pe Vlad Voiculescu că se acoperă cu afirmații neadevărate în spațiul public și că fuge de responsabilitate în condițiile în care contractele și memorandumurile ar fi semnate de membri ai USR.

Alexandru Rafila spune că „minciuna dăunează grav sănătății” și susține că România a fost pusă într-o situație imposibilă din cauza deciziilor luate de doctorul Ioana Mihăilă, pe care Vlad Voiculescu o acoperă cu afirmații neadevărate. Acesta susține că Voiculescu fuge de responsabilitate și încearcă să lege situația de el și de echipa Ministerului Sănătății.

„Pe lângă incapacitatea de a-și asuma propriile greșeli sau pe cele ale colegei de partid, dr. Ioana Mihăilă, care au aruncat România într-o situație imposibilă, aceea de a fi nevoită să achiziționeze 39 de milioane de doze de vaccin COVID de care nu aveam nevoie, domnul Vlad Voiculescu se tot acoperă cu afirmații neadevărate în spațiul public.

Domnul Voiculescu fuge de orice responsabilitate și încearcă să lege situația pe care chiar reprezentantii USR au creat-o de mine și de echipa Ministerului Sănătății”.

„În realitate, în limitele competențelor legale, am reușit să renegociem și să vindem aproximativ 7.5 milioane de doze, ceea ce a redus pierderea României cu circa 150 de milioane de euro”.

„Ei au semnat contractul fără o logică clară și fără o analiză profesională”

De asemenea, Rafila îl provoacă pe Voiculescu să clarifice dacă negocierile ar fi fost posibile în condițiile legale existente. În același timp fostul ministru ridică întrebări legate de implicarea USR în semnarea memorandumurilor și a contractelor aferente achiziției vaccinurilor.

„Poate dl. Vlad Voiculescu să răspundă dacă o renegociere ar fi fost posibilă, având în vedere limitările legale care nu ne permit să plătim pentru ceva ce nu primim? Și, în aceste condiții, cât ar fi avut România de plătit? Dacă USR nu a avut nicio legătură cu această achiziție, de ce apare numele doamnei Ioana Mihăilă pe memorandum? Depășește orice limită a înțelegerii să fiu considerat vinovat pentru faptul că nu am „reparat” greșeala făcută de guvernul Cîțu și, implicit, de ministrul Sănătății din acele momente, doamna Mihăilă, prin semnarea unui contract. Cu alte cuvinte, ei au semnat contractul fără o logică clară și fără o analiză profesională riguroasă a situației, fără să se consulte cu specialiștii în sănătate publică si tot ei mă acuză că nu am renegociat acel contract”.

Rafila susține că Voiculescu evită consecințele propriilor decizii

Social-democratul mai spune că afirmațiile lui Vlad Voiculescu fac parte dintr-o „manevră de evitare a consecințelor propriilor decizii” și îl inivită să prezinte organelor de cercetare penală așa-zisele dovezi pe care susține că le deține. În final, Alexandru Rafila spune că este „degradant” să fie acuzat pentru că nu ar fi reparat decizii luate anterior și respinge acuzațiile care i-au fost aduse în spațiul public.

„Afirmațiile dlui Voiculescu fac parte, cu siguranță, dintr-o manevră de evitare a consecințelor propriilor decizii. «Discuțiile» pe care le invocă, astazi, într-o nouă postare, nu au avut loc niciodată, întrucât nu corespund profilului meu moral și profesional. Dacă deține dovezi în acest sens, îl invit să le prezinte organelor de cercetare penală, nu să lanseze informații false în spațiul public, așa cum s-a obișnuit. Este degradant pentru un parlamentar europen și consilier onorific al Președintelui României să recurgă la asemenea tactici, în care moralitatea și adevărul lipsesc cu desăvârșire”.