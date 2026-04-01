Prima pagină » Știri politice » Prima reacție a lui Alexandru Rafila, ministrul Sănătății care a blocat achizițiile de vaccinuri. Pfizer a mers în instanță, Moderna a renunțat

Alexandru Rafila - Sursa foto: Profimedia images
Prima reacție a politicianului social-democrat Alexandru Rafila, pe scandalul dozelor de vaccin anti-coronavirus.  Fostul ministru al Sănătății (între 2021 și 2025) a considerat pe pagina sa de Facebook  ca fiind „corectă” decizia statului român de a nu mai cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin. 
„Responsabilitate în interesul României și al sănătății publice Decizia de a nu mai cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin COVID-19, pe care România nu le putea utiliza, a fost una corectă. Ar fi fost profund greșit să blocăm bugetul sănătății în stocuri inutile, care ulterior ar fi fost distruse, doar pentru a acoperi erori din trecut.”

Rafilă: 7,5 milioane de doze au fost vândute

Depozitele erau pline cu milioane de doze expirate. România se angajase să cumpere 39 de milioane de doze suplimentare, a spus ministrul. Dar se declară încântat că s-a reușit vânzarea a peste 7,5 milioane de doze și donarea a altor multor doze către țările care aveau nevoie.
Fostul ministru constată însă că alte milioane de doze expirate au fost distruse. Statul român a suportat alte costuri suplimentare și pierderi.
„Situația găsită la Ministerul Sănătății era clară: depozite pline cu milioane de doze care au expirat, un angajament suplimentar de achiziție pentru 39 de milioane de doze semnat în mai 2021 și, în același timp, un interes în scădere al populației pentru vaccinare. Evoluția variantelor virale și reticența unei părți a societății au redus semnificativ cererea reală.Am acționat constant pentru a limita efectele acestei situații. Am reușit să vindem către alte state, precum Germania și Ungaria, peste 7,5 milioane de doze și am realizat donații către țări care aveau nevoie. Cu toate acestea, am fost nevoiți să distrugem milioane de doze expirate, suportând costuri suplimentare.”

Rafilă: Nu s-a ajuns la un rezultat favorabil

Alexandru Rafilă a declarat că au fost inițiate negocieri cu compania Pfizer și cu Comisia Europeană pentru a se găsi o soluție pentru cele 29 de milioane de doze contractate și nealocate.
„Au existat numeroase runde de negocieri cu compania Pfizer și cu reprezentanții Comisiei Europene, în încercarea de a găsi o soluție echilibrată pentru restul de 29 de milioane de doze contractate în 2021 și nealocate. Am participat direct la aceste discuții și l-am informat constant pe prim-ministrul de la acea vreme, Nicolae Ciucă. De asemenea, am solicitat sprijinul comisarului european pentru sănătate, Stella Kyriakides, în contextul în care și alte state, precum Polonia și Ungaria, se confruntau cu probleme similare. Din păcate, nu s-a ajuns la un rezultat favorabil pentru România. În aceste condiții, compania Pfizer a inițiat acțiuni juridice, după ce România nu a mai comandat dozele prevăzute pentru anii 2022 și 2023. Într-o situație comparabilă, compania Moderna a renunțat la pretenții.”
Fostul ministru mai spune că România nu avea capacitate de stocare pentru alte doze suplimentare, iar costurile distrugerii acestora ar fi fost mai mare.
„Dacă am fi acceptat achiziția acestor doze, România nu ar fi avut capacitatea de stocare, iar costurile suplimentare pentru distrugerea vaccinurilor ar fi crescut semnificativ nota de plată, afectând inclusiv încrederea publică în utilitatea vaccinării. Nu puteam semna, în tăcere, plăți uriașe fără beneficii reale pentru pacienții români. Pentru un ministru al Sănătății, obiectivul este clar: banii românilor trebuie să se regăsească în spitale, în servicii medicale și în infrastructură, nu în facturi fără utilitate.
În paralel cu această decizie dificilă, am demarat investiții concrete în sistemul sanitar: construcția și modernizarea de spitale și secții, finanțări prin PNRR și Banca Mondială, dezvoltarea rețelei de centre pentru mari arși, modernizarea ATI și oncologie, extinderea ambulatoriilor și a centrelor comunitare. Am susținut reabilitarea spitalelor județene și municipale, dotarea cu aparatură performantă și dezvoltarea programelor de screening, pentru depistarea precoce a bolilor grave. În același timp, am extins accesul la tratamente pentru pacienții cu boli cronice și oncologice.  A apăra interesul României în fața unui contract disproporționat nu este un gest populist, ci unul de responsabilitate. În locul risipei, am ales investiții care rămân: spitale, echipamente, servicii mai bune pentru pacienți. Esența mandatului unui ministru al Sănătății este să apere pacienții și contribuabilii, chiar și atunci când deciziile nu sunt comode politic.”

