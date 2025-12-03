Rapid pierde în Cupa României, 1-2 cu FC Argeș și riscă eliminarea din competiție. Gâlcă: „Atitudinea m-a deranjat”

FC Argeș a învins Rapidul, scor 2-1, la Pitești, în etapa a doua a Cupei, rezultat în urma căruia giuleștenii își văd compromise șansele de calificare în faza următoare.

De partea cealaltă, piteștenii au 6 puncte după două meciuri și sunt foarte aproape de sferturile Cupei.

Calcule pentru calificare

Ca să ajungă și ei acolo, rapidiștii joacă o adevărată finală încă din faza grupei. În ultima etapă, la Cluj, pe terenul lui CFR, va fi o partidă de care pe care. Ardelenii joacă joi, 4 decembrie, cu Metaloglobus și, dacă bat, fac tot 6 puncte, fiindu-le suficient un egal pentru a merge mai departe, cu 7 puncte zestre.

În schimb, Rapidul, cu numai 3 puncte acum, are nevoie de victorie la Cluj ca să ajungă în „sferturi”.

În caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este cel al meciului direct. Din acest motiv duelul CFR – Rapid devine o adevărată finală pentru ambele formații.

Partida CFR Cluj – Rapid se va juca în februarie, în ultima etapă a grupei.

Gâlcă: „Nu trebuie să țipăm prea tare”

La finalul meciului de la Pitești, antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) și-a respectat eticheta și a vorbit echilibrat, evitând să-i critice pe fotbaliști peste măsură.

„Trebuia să venim cu un plus de pe bancă, știam că FC Argeș e o echipă bună, cu agresivitate, au câștigat pentru că au fost mai buni. Atitudinea pe care am avut-o în unele momente m-a deranjat, mereu poți să greșești, a fost un meci important pentru noi, puteam să facem 6 puncte, am avut și 1-0.

Ei sunt o echipă care verticalizează, pun presiune, am avut spații mari și puteam să mai înscriem o dată. Nu regret primul 11, am vorbit și cu ei cum gândesc, pot să intre în orice meci, am încredere și în cei care joacă mai puțin.

Fundașii centrali au avut un meci slab, pe final de meci și-a mai revenit, nu am avut acel echilibru, duelurile, plasamentul, prea multe greșeli. Nu știu, nu am văzut bine faza cu Bolgado, a fost o greșeală probabil a lui de a interpreta, el a luat decizia fiind în teren.

Mai avem un meci și trebuie să mergem să câștigăm, urmează o deplasare, meci greu, obiectivul este să mergem mai departe în Cupa României.

Nu am vorbit nimic momentan și vestiarul e mic, vom vorbi mâine, sunt momente complicate, trebuie să vedem cum gestionăm, nu să țipăm prea tare, trebuie să existe un echilibru, cazi și te ridici din nou”, a spus Costel Gâlcă, după meci.

