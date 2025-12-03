Prima pagină » Actualitate » Rapid pierde în Cupa României, 1-2 cu FC Argeș și riscă eliminarea din competiție. Gâlcă: „Atitudinea m-a deranjat”

Rapid pierde în Cupa României, 1-2 cu FC Argeș și riscă eliminarea din competiție. Gâlcă: „Atitudinea m-a deranjat”

03 dec. 2025, 07:36, Actualitate
Rapid pierde în Cupa României, 1-2 cu FC Argeș și riscă eliminarea din competiție. Gâlcă: „Atitudinea m-a deranjat”
Rapid pierde în Cupa României, 1-2 cu FC Argeș / Sursa FOTO: prosport.ro

FC Argeș a învins Rapidul, scor 2-1, la Pitești, în etapa a doua a Cupei, rezultat în urma căruia giuleștenii își văd compromise șansele de calificare în faza următoare.

De partea cealaltă, piteștenii au 6 puncte după două meciuri și sunt foarte aproape de sferturile Cupei.

Calcule pentru calificare

Ca să ajungă și ei acolo, rapidiștii joacă o adevărată finală încă din faza grupei. În ultima etapă, la Cluj, pe terenul lui CFR, va fi o partidă de care pe care. Ardelenii joacă joi, 4 decembrie, cu Metaloglobus și, dacă bat, fac tot 6 puncte, fiindu-le suficient un egal pentru a merge mai departe, cu 7 puncte zestre.

În schimb, Rapidul, cu numai 3 puncte acum, are nevoie de victorie la Cluj ca să ajungă în „sferturi”.

În caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este cel al meciului direct. Din acest motiv duelul CFR – Rapid devine o adevărată finală pentru ambele formații.

Partida CFR Cluj – Rapid se va juca în februarie, în ultima etapă a grupei.

Gâlcă: „Nu trebuie să țipăm prea tare”

La finalul meciului de la Pitești, antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) și-a respectat eticheta și a vorbit echilibrat, evitând să-i critice pe fotbaliști peste măsură.

„Trebuia să venim cu un plus de pe bancă, știam că FC Argeș e o echipă bună, cu agresivitate, au câștigat pentru că au fost mai buni. Atitudinea pe care am avut-o în unele momente m-a deranjat, mereu poți să greșești, a fost un meci important pentru noi, puteam să facem 6 puncte, am avut și 1-0.

Ei sunt o echipă care verticalizează, pun presiune, am avut spații mari și puteam să mai înscriem o dată. Nu regret primul 11, am vorbit și cu ei cum gândesc, pot să intre în orice meci, am încredere și în cei care joacă mai puțin.

Fundașii centrali au avut un meci slab, pe final de meci și-a mai revenit, nu am avut acel echilibru, duelurile, plasamentul, prea multe greșeli. Nu știu, nu am văzut bine faza cu Bolgado, a fost o greșeală probabil a lui de a interpreta, el a luat decizia fiind în teren.

Mai avem un meci și trebuie să mergem să câștigăm, urmează o deplasare, meci greu, obiectivul este să mergem mai departe în Cupa României.

Nu am vorbit nimic momentan și vestiarul e mic, vom vorbi mâine, sunt momente complicate, trebuie să vedem cum gestionăm, nu să țipăm prea tare, trebuie să existe un echilibru, cazi și te ridici din nou”, a spus Costel Gâlcă, după meci.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mircea Lucescu, acuzat că a distrus un fotbalist de la RAPID. „Nu știu de ce nu l-a băgat. A însemnat foarte multă suferință”

Nicolae Stanciu la RAPID? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, dezvăluiri de la întâlnirea cu directorul sportiv al clubului Genoa: „Se ajută”

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE New York Times îl atacă pe Donald Trump. Președintele SUA, acuzat că stă noaptea pe Truth Social, iar ziua, la evenimente importante, este somnoros
09:26
New York Times îl atacă pe Donald Trump. Președintele SUA, acuzat că stă noaptea pe Truth Social, iar ziua, la evenimente importante, este somnoros
AUTO Producătorii auto vor renunța la ecranele digitale din mașini în favoarea butoanelor. Care este motivul din spatele acestei decizii neașteptate
08:47
Producătorii auto vor renunța la ecranele digitale din mașini în favoarea butoanelor. Care este motivul din spatele acestei decizii neașteptate
POLITICĂ Bolojan se întâlneşte cu oficialii Austriei şi Ungariei, Christian Stocker şi Viktor Orban. La discuţii vor fi prezenţi şi oameni de afaceri români
08:38
Bolojan se întâlneşte cu oficialii Austriei şi Ungariei, Christian Stocker şi Viktor Orban. La discuţii vor fi prezenţi şi oameni de afaceri români
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.378. Negocieri la Moscova: Vladimir Putin nu cedează, pacea este tot mai departe
08:08
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.378. Negocieri la Moscova: Vladimir Putin nu cedează, pacea este tot mai departe
ISTORIE Cum erau împărțiți studenții în Iașul universitar de acum un secol: „Creștini, mozaici, alte confesiuni”
07:43
Cum erau împărțiți studenții în Iașul universitar de acum un secol: „Creștini, mozaici, alte confesiuni”
ACTUALITATE Risc pentru șoferi. Panoul de semnalizare care îi pune în pericol în Podu Iloaiei
07:32
Risc pentru șoferi. Panoul de semnalizare care îi pune în pericol în Podu Iloaiei
Mediafax
Accident aviatic cu 241 de morți! Descoperire de ultimă oră: Ce s-a găsit în corpul celor 53 de victime din Marea Britanie
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Putin a făcut anunțul amenințător: Rusia este pregătită!
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Politicienii din SUA se plâng că mașinile au devenit prea sigure. Ce propuneri au aceștia?
ACTUALITATE 3 Decembrie, calendarul zilei: Julianne Moore împlinește 65 de ani, Cătălin Botezatu 59. Moare Scatman John
07:15
3 Decembrie, calendarul zilei: Julianne Moore împlinește 65 de ani, Cătălin Botezatu 59. Moare Scatman John
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 788. Netanyahu vrea „o zonă tampon demilitarizată în Siria”
07:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 788. Netanyahu vrea „o zonă tampon demilitarizată în Siria”
NEWS ALERT Donald Trump a anulat toate actele semnate de Joe Biden cu Autopen. Mii de grațieri sunt în pericol: de la familia Biden, Armată, până la Fauci
07:00
Donald Trump a anulat toate actele semnate de Joe Biden cu Autopen. Mii de grațieri sunt în pericol: de la familia Biden, Armată, până la Fauci
FINANCIAR Declinul Bitcoin lovește direct în familia Trump. Averea familiei prezidențiale a scăzut cu 1 miliard de dolari
06:54
Declinul Bitcoin lovește direct în familia Trump. Averea familiei prezidențiale a scăzut cu 1 miliard de dolari
1 AN DE LA ANULARE 3 decembrie. Începe numărătoarea inversă după decizia CCR de validare a primului tur al alegerilor prezidențiale. România se pregătește pentru turul al doilea și așteaptă desecretizarea documentelor CSAT
06:00
3 decembrie. Începe numărătoarea inversă după decizia CCR de validare a primului tur al alegerilor prezidențiale. România se pregătește pentru turul al doilea și așteaptă desecretizarea documentelor CSAT
CONTROVERSĂ 1 Decembrie 2025, ziua în care „România Onestă” a sfidat „România Reală.” În timp ce la Cotroceni a curs șampania, peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă. Sociolog: „Ne-a arătat exact această divizare a societății”
06:00
1 Decembrie 2025, ziua în care „România Onestă” a sfidat „România Reală.” În timp ce la Cotroceni a curs șampania, peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă. Sociolog: „Ne-a arătat exact această divizare a societății”

Cele mai noi