Răsturnare de situație în negocierile pentru șefia serviciilor secrete: PSD vizează conducerea SRI și are două nume pe masă

13 ian. 2026, 18:28, Actualitate
Negocierile politice pentru numirea noilor șefi ai serviciilor secrete intră într-o nouă etapă, după ce PSD și-a exprimat intenția de a prelua conducerea Serviciului Român de Informații. Potrivit G4Media.ro, social-democrații iau în calcul două variante pe care să le propună președintelui Nicușor Dan.

PSD ia în calcul Tudose și Manda pentru SRI. Discuții și pentru SIE

Sursa citată susține că PSD analizează două nume pentru șefia SRI: fostul premier Mihai Tudose și europarlamentarul Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei parlamentare de control al SRI în legislatura 2017–2019. Numele lui Claudiu Manda a mai fost vehiculat și ca posibilă propunere pentru conducerea Serviciului de Informații Externe.

Și Mihai Tudose a fost menționat anul trecut ca variantă PSD pentru șefia SIE. Acesta a fost acuzat în 2015 de plagierea tezei de doctorat susținute la Academia Națională de Informații a SRI, iar un an mai târziu a renunțat la titlul de doctor. Tudose a fost conferențiar la Academia Națională de Informații în 2013 și a urmat, în 2006, un curs postuniversitar la Colegiul Superior de Securitate Națională al SRI.

Președintele vrea accelerarea numirilor. Divergențe în coaliție

Potrivit sursei citate, președintele Nicușor Dan intenționează să grăbească procedura de numire a noilor șefi ai serviciilor secrete și ia în calcul trimiterea propunerilor pentru SRI și SIE chiar săptămâna viitoare, în cazul în care Parlamentul va fi convocat într-o sesiune extraordinară, alături de numirile de la Avocatul Poporului și CNCD.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a aflat de la partenerii de coaliție că Nicușor Dan i-a propus în trecut pe Gabriel Zbârcea și Marius Lazurcă pentru șefia serviciilor. Referindu-se la numele vehiculate în prezent pentru SRI, liderul UDMR l-a apreciat pe Cătălin Predoiu, dar și-a exprimat rezervele față de Mircea Abrudean:

Pe Mircea Abrudean nu îl cunosc. E clujean, ne întâlnim, ne salutăm, dar în viața mea n-am discutat mai mult de 10 minute cu Mircea Abrudean. Nu știu dacă din punct de vedere intelectual o duce sau nu, că totuși aici vorbim despre o instituție extrem de complicată și într-o perioadă și mai complicată. Deci nu pot să-mi dau cu părerea nici într-un fel despre Mircea Abrudean, că nu-l cunosc”.

Una dintre variantele inițiale susținute de președinte pentru șefia SRI, avocatul Gabriel Zbârcea, a fost abandonată din cauza simpatiilor sale neo-legionare. Atât PSD, cât și PNL ar fi respins aceste propuneri, liderul social-democrat Sorin Grindeanu vorbind despre refuzul unor „personaje care se identifică cu discursul partidului extremist AUR”. Florin Vlădică, consilier în cadrul Administrației Prezidențiale, a fost de asemenea vehiculat pentru șefia SRI, însă ar avea șanse reduse din lipsa sprijinului politic necesar.

