Răsturnare de situație în negocierile pentru șefia serviciilor secrete: PSD vizează conducerea SRI și are două nume pe masă

Negocierile politice pentru numirea noilor șefi ai serviciilor secrete intră într-o nouă etapă, după ce PSD și-a exprimat intenția de a prelua conducerea Serviciului Român de Informații. Potrivit G4Media.ro, social-democrații iau în calcul două variante pe care să le propună președintelui Nicușor Dan.
Sursa citată susține că PSD analizează două nume pentru șefia SRI: fostul premier Mihai Tudose și europarlamentarul Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei parlamentare de control al SRI în legislatura 2017–2019. Numele lui Claudiu Manda a mai fost vehiculat și ca posibilă propunere pentru conducerea Serviciului de Informații Externe.
Și Mihai Tudose a fost menționat anul trecut ca variantă PSD pentru șefia SIE. Acesta a fost acuzat în 2015 de plagierea tezei de doctorat susținute la Academia Națională de Informații a SRI, iar un an mai târziu a renunțat la titlul de doctor. Tudose a fost conferențiar la Academia Națională de Informații în 2013 și a urmat, în 2006, un curs postuniversitar la Colegiul Superior de Securitate Națională al SRI.
Potrivit sursei citate, președintele Nicușor Dan intenționează să grăbească procedura de numire a noilor șefi ai serviciilor secrete și ia în calcul trimiterea propunerilor pentru SRI și SIE chiar săptămâna viitoare, în cazul în care Parlamentul va fi convocat într-o sesiune extraordinară, alături de numirile de la Avocatul Poporului și CNCD.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a aflat de la partenerii de coaliție că Nicușor Dan i-a propus în trecut pe Gabriel Zbârcea și Marius Lazurcă pentru șefia serviciilor. Referindu-se la numele vehiculate în prezent pentru SRI, liderul UDMR l-a apreciat pe Cătălin Predoiu, dar și-a exprimat rezervele față de Mircea Abrudean:
„Pe Mircea Abrudean nu îl cunosc. E clujean, ne întâlnim, ne salutăm, dar în viața mea n-am discutat mai mult de 10 minute cu Mircea Abrudean. Nu știu dacă din punct de vedere intelectual o duce sau nu, că totuși aici vorbim despre o instituție extrem de complicată și într-o perioadă și mai complicată. Deci nu pot să-mi dau cu părerea nici într-un fel despre Mircea Abrudean, că nu-l cunosc”.
Una dintre variantele inițiale susținute de președinte pentru șefia SRI, avocatul Gabriel Zbârcea, a fost abandonată din cauza simpatiilor sale neo-legionare. Atât PSD, cât și PNL ar fi respins aceste propuneri, liderul social-democrat Sorin Grindeanu vorbind despre refuzul unor „personaje care se identifică cu discursul partidului extremist AUR”. Florin Vlădică, consilier în cadrul Administrației Prezidențiale, a fost de asemenea vehiculat pentru șefia SRI, însă ar avea șanse reduse din lipsa sprijinului politic necesar.
AUTORUL RECOMANDĂ