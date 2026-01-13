Dominic Fritz se ceartă cu PSD din cauza Emiliei Șercan: “Plagiatul ministrului Justiției este grav”. Ce solicitări are liderul USR

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat public pe Facebook în scandalul declanșat de acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, cerând PSD să se delimiteze „public și imediat” de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan, autoarea investigației.
Scandalul a pornit de la o investigație publicată de Emilia Șercan în PressOne, potrivit căreia teza de doctorat în Drept a ministrului Marinescu ar conține pasaje plagiate masiv. Jurnalista susține că 140 din cele 247 de pagini ale lucrării ar fi preluate din alte surse fără citare corectă, ceea ce ar însemna că peste 56% din teză este plagiată.
În mesajul său, Dominic Fritz avertizează că presiunile și atacurile la adresa jurnalistei reprezintă un pericol pentru democrație și libertatea presei. Liderul USR a făcut și o trimitere la cazul fostului premier Nicolae Ciucă, când, susține el, instituții ale statului ar fi orchestrat un kompromat împotriva Emiliei Șercan.
Fritz mai afirmă că mesajele venite din zona PSD sunt amplificate de AUR și cere social-democraților să condamne fără echivoc „linșajul public” și să își reafirme angajamentul pentru protejarea jurnaliștilor.
”De aceea, este important ca PSD să clarifice fără echivoc că respinge linșajul public al Emiliei Șercan și că rămâne angajat, alături de noi, într-o guvernare care protejează democrația, combate extremismul și apără libertatea jurnaliștilor. Chiar – sau mai ales – atunci când cineva are curajul să se ia, cu dovezi, de puternicul ministru al Justiției”, a încheiat Fritz.
