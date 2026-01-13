Dominic Fritz se ceartă cu PSD din cauza Emiliei Șercan: “Plagiatul ministrului Justiției este grav”. Ce solicitări are liderul USR

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat public pe Facebook în scandalul declanșat de acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, cerând PSD să se delimiteze „public și imediat” de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan, autoarea investigației.

Scandalul a pornit de la o investigație publicată de Emilia Șercan în PressOne, potrivit căreia teza de doctorat în Drept a ministrului Marinescu ar conține pasaje plagiate masiv. Jurnalista susține că 140 din cele 247 de pagini ale lucrării ar fi preluate din alte surse fără citare corectă, ceea ce ar însemna că peste 56% din teză este plagiată.

Fritz: „Reac ția la dezvăluiri riscă să fie mai gravă dec ât plagiatul”

În mesajul său, Dominic Fritz avertizează că presiunile și atacurile la adresa jurnalistei reprezintă un pericol pentru democrație și libertatea presei. Liderul USR a făcut și o trimitere la cazul fostului premier Nicolae Ciucă, când, susține el, instituții ale statului ar fi orchestrat un kompromat împotriva Emiliei Șercan.

”Rog PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan.

Într-o democrație, jurnaliștii nu sunt subordonați puterii. Nu trebuie intimidați atunci când își fac meseria. Nu sunt obligați să fie comozi.

Încă sper că nu se va proceda ca în cazul lui Nicolae Ciucă. În apărarea lui, acuzat de aceleași dezvăluiri de plagiat, unele instituții ale statului au organizat un kompromat împotriva jurnalistei Emilia Șercan, iar apoi au mușamalizat dovezile.

Plagiatul ministrului Justiției este grav. Dar reacția la dezvăluirea acestui plagiat riscă să fie și mai gravă, dacă derapează spre presiuni publice și atacuri coordonate. Vedem cum mesaje lansate din zona PSD sunt preluate și radicalizate de AUR, până la forme de violență verbală inacceptabile”, a scris Dominic Fritz, pe rețelele de socializare.

Dominic Fritz: ”Este important ca PSD să clarifice fără echivoc că respinge linșajul public al Emiliei Șercan”

Fritz mai afirmă că mesajele venite din zona PSD sunt amplificate de AUR și cere social-democraților să condamne fără echivoc „linșajul public” și să își reafirme angajamentul pentru protejarea jurnaliștilor.

”De aceea, este important ca PSD să clarifice fără echivoc că respinge linșajul public al Emiliei Șercan și că rămâne angajat, alături de noi, într-o guvernare care protejează democrația, combate extremismul și apără libertatea jurnaliștilor. Chiar – sau mai ales – atunci când cineva are curajul să se ia, cu dovezi, de puternicul ministru al Justiției”, a încheiat Fritz.

