Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris

13 sept. 2025, 14:33, Actualitate
Presa internațională remarcă faptul că Franța a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în analiza raportorilor financiari. Retrogradarea de cătrei cei de la Fitch complică eforturile noului prim-ministru, Sébastien Lecornu, și ale președintelui Emmanuel Macron de a controla finanțele Franței, scrie publicația britanică The Guardian.

Vineri, 12 septembrie, agenția Fitch a retrogradat ratingul de credit al Franței, în contextul în care președintele Emmanuel Macron se confruntă cu instabilitatea politică și dezacordurile privind modul de punere în ordine a finanțelor publice tensionate ale țării.

Franța, la „A+”

Agenția de rating americană, una dintre principalele instituții globale care evaluează soliditatea financiară a debitorilor suverani, a retrogradat capacitatea Franței de a rambursa datoriile de la „AA-” la „A+”, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată de o agenție majoră de rating.

De asemenea, a precizat că datoria Franței va continua să crească până în 2027, dacă nu se iau măsuri urgente, atribuind reducerea acesteia lipsei „unui orizont clar pentru stabilizarea datoriei în anii următori”.

Măsura vine la patru zile după ce Francois Bayrou a demisionat din funcția de prim-ministru, după ce a pierdut un vot de încredere parlamentar în urma unei încercări de a adopta un buget de austeritate. El solicitase reduceri majore de cheltuieli în buget pentru a reduce deficitul și datoria Franței.

Retrogradarea va complica și mai mult sarcina noului prim-ministru, Sebastien Lecornu, care probabil conduce un guvern minoritar, de a elabora bugetul pentru anul viitor.

