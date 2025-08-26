RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 690. Reuniune importantă a cabinetului de securitate israelian: se reiau negocierile cu Hamas?

Cabinetul de securitate israelian se va reuni marți seară, 26 august, la Ierusalim, a anunțat un purtător de cuvânt al prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Presa locală scrie că ar urma să se discute despre o eventuală reluare a negocierilor pentru un armistițiu în Gaza.

Netanyahu a cerut preluarea controlului total asupra Gaza

Întrebat de AFP, purtătorul de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu, Omer Mantzour, nu a precizat chestiunile aflate pe ordinea de zi a reuniunii.

Cabinetul de securitate, sub președinția lui Benjamin Netanyahu, a aprobat la începutul lunii august un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza și a controlului de securitate asupra întregului teritoriu palestinian, cu obiectivul declarat de a elimina Hamas și de a elibera ostaticii.

Armata israeliană și-a întărit controlul în jurul orașului Gaza în ultimele zile, în vederea ofensivei anunțate.

Săptămâna trecută, Netanyahu a ordonat deschiderea negocierilor pentru eliberarea „tuturor” ostaticilor din Fâșia Gaza, ca răspuns la o nouă propunere de armistițiu din partea mediatorilor acceptată de mișcarea islamistă palestiniană Hamas.

El nu a menționat explicit propunerea mediatorilor – Egipt, Qatar și Statele Unite – pentru un armistițiu de 60 de zile însoțit de eliberarea ostaticilor.

Proteste și furie în Israel

Forumul familiilor ostaticilor, principala organizație israeliană care reunește rude ale celor ținuți în captivitate în Gaza, a chemat la o zi de mobilizare națională marți în marja reuniunii cabinetului de securitate.

„O majoritate absolută a poporului israelian își dorește ca cei dragi să se întoarcă acasă. Amânarea deliberată a semnării unui acord pentru eliberarea lor contravine voinței poporului și valorilor noastre fundamentale: responsabilitate reciprocă și solidaritate”, a transmis forumul într-un comunicat.

Un miting de solidaritate cu familiile ostaticilor era prevăzut pentru luni, la Tel Aviv.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul palestinian al Sănătății, 62.744 de persoane au murit în Fâșia Gaza, majoritatea fiind femei și copii. Cifrele sunt considerate reale de către ONU.

