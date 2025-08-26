Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 690. Reuniune importantă a cabinetului de securitate israelian: se reiau negocierile cu Hamas?

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 690. Reuniune importantă a cabinetului de securitate israelian: se reiau negocierile cu Hamas?

26 aug. 2025, 09:07, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 690. Reuniune importantă a cabinetului de securitate israelian: se reiau negocierile cu Hamas?

Cabinetul de securitate israelian se va reuni marți seară, 26 august, la Ierusalim, a anunțat un purtător de cuvânt al prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Presa locală scrie că ar urma să se discute despre o eventuală reluare a negocierilor pentru un armistițiu în Gaza.

Netanyahu a cerut preluarea controlului total asupra Gaza

Întrebat de AFP, purtătorul de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu, Omer Mantzour, nu a precizat chestiunile aflate pe ordinea de zi a reuniunii.

Cabinetul de securitate, sub președinția lui Benjamin Netanyahu, a aprobat la începutul lunii august un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza și a controlului de securitate asupra întregului teritoriu palestinian, cu obiectivul declarat de a elimina Hamas și de a elibera ostaticii.

Armata israeliană și-a întărit controlul în jurul orașului Gaza în ultimele zile, în vederea ofensivei anunțate.

Săptămâna trecută, Netanyahu a ordonat deschiderea negocierilor pentru eliberarea „tuturor” ostaticilor din Fâșia Gaza, ca răspuns la o nouă propunere de armistițiu din partea mediatorilor acceptată de mișcarea islamistă palestiniană Hamas.

El nu a menționat explicit propunerea mediatorilor – Egipt, Qatar și Statele Unite – pentru un armistițiu de 60 de zile însoțit de eliberarea ostaticilor.

Proteste și furie în Israel

Forumul familiilor ostaticilor, principala organizație israeliană care reunește rude ale celor ținuți în captivitate în Gaza, a chemat la o zi de mobilizare națională marți în marja reuniunii cabinetului de securitate.

„O majoritate absolută a poporului israelian își dorește ca cei dragi să se întoarcă acasă. Amânarea deliberată a semnării unui acord pentru eliberarea lor contravine voinței poporului și valorilor noastre fundamentale: responsabilitate reciprocă și solidaritate”, a transmis forumul într-un comunicat.

Un miting de solidaritate cu familiile ostaticilor era prevăzut pentru luni, la Tel Aviv.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul palestinian al Sănătății, 62.744 de persoane au murit în Fâșia Gaza, majoritatea fiind femei și copii. Cifrele sunt considerate reale de către ONU.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

Citește și

ACTUALITATE Povestea lui Gavril Roșu, care a dat biroul de la o mare corporație pentru munca în AGRICULTURĂ. „Am decis să-mi urmez pasiunea”
11:10
Povestea lui Gavril Roșu, care a dat biroul de la o mare corporație pentru munca în AGRICULTURĂ. „Am decis să-mi urmez pasiunea”
POLITICĂ Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE
11:01
Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE
ACTUALITATE Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu
10:51
Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu
EXTERNE Woody Allen, denunțat de Ucraina pentru participarea la Săptămâna Filmului de la MOSCOVA. „Putin greşeşte complet”
10:26
Woody Allen, denunțat de Ucraina pentru participarea la Săptămâna Filmului de la MOSCOVA. „Putin greşeşte complet”
ACTUALITATE Producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone
09:52
Producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1280. Planuri pentru pace? Zelenski spune că a discutat cu emisarul american Keith Kellogg despre presiuni asupra Rusiei
09:46
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1280. Planuri pentru pace? Zelenski spune că a discutat cu emisarul american Keith Kellogg despre presiuni asupra Rusiei
Mediafax
Soldat român, ucis în Ucraina. Bărbatul era voluntar pe frontul Kievului
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Prima reacție a Arhiepiscopiei, după ce doi preoți au fost filmați fumând și dansând la bară. Unul dintre ei este starețul unei mănăstiri din Suceava
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele noi
Evz.ro
Chirii mai scumpe, facturi mai mari pentru studenți. Va fi un an greu
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Andreea Bălan a dat nas în nas cu Amal și George Clooney la una dintre cele mai exclusiviste locații din Como
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce viteză de rotație are Pământul?