RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 691. Jurnaliști Reuters și AP, uciși în Gaza! IDF: „Nu ei erau ținta!”

Doi jurnaliști ai agențiilor Reuters și Associated Press au fost uciși într-un atac israelian asupra unui spital din Fâșia Gaza. „Nu ei erau ținta atacului”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Oficialul a adăugat că șeful armatei a ordonat o anchetă suplimentară pentru a stabili cum a fost luată decizia de a ataca spitalul.

20 de persoane ucise în atac

Armata israeliană a atacat, luni, spitalul Nasser, din sudul Fâșiei Gaza, ucigând cel puțin 20 de persoane, printre care jurnaliști care lucrau pentru Reuters, Associated Press, Al Jazeera și alte agenții de presă.

„Putem confirma că jurnaliștii Reuters și AP nu au fost ținta atacului”, a declarat marți pentru Reuters purtătorul de cuvânt al armatei, locotenent-colonelul Nadav Shoshani. Alți trei jurnaliști au fost uciși în atac.

Folosind propriul echipament de filmare, Reuters a transmis frecvent imagini de la spitalul Nasser în timpul războiului din Gaza. În ultimele săptămâni, agenția de știri a transmis zilnic imagini de la spitalul care a fost lovit

În momentul atacului, transmisiunea video în direct a Reuters, operată de cameramanul Hussam al-Masri, s-a întrerupt brusc. Masri a fost ucis în atac.

Niciunul dintre cei cinci jurnaliști nu se afla printre cele șase ținte palestiniene presupuse a fi militanți Hamas, pe care armata israeliană le-a indicat într-o declarație scrisă, publicată marți. Declarația includea fotografii ale celor șase persoane ucise, printre care se aflau presupuși membri Hamas și ai Jihadului Islamic.

„În același timp, șeful Statului Major General regretă orice prejudiciu cauzat civililor”, se arată în declarație, adăugându-se că armata israeliană își îndreaptă activitățile exclusiv către ținte militare.

Declarația scrisă a armatei israeliene a identificat ceea ce a numit „mai multe lacune” pe care șeful Statului Major General al Israelului a dispus să fie examinate mai amănunțit: „În primul rând, o examinare suplimentară a procesului de autorizare înainte de atac, inclusiv muniția aprobată pentru atac și momentul autorizării. În al doilea rând, o examinare a procesului decizional în teren”.

