RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 692. Consiliul de Securitate al ONU: „Foametea din Gaza, o criză provocată de om”

Toți membrii Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, cu excepția Statelor Unite, au declarat că foametea din Gaza este „o criză provocată de om” și au avertizat că utilizarea înfometării ca armă de război este interzisă conform dreptului internațional umanitar.

Într-o declarație comună, 14 dintre cei 15 membri ai Consiliului au cerut un armistițiu imediat, necondiționat și permanent.

Ce a încercat Israelul

De asemenea, s-a solicitat eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de Hamas și alte grupuri, o creștere substanțială a ajutorului în toată Fâșia Gaza și ridicarea imediată și necondiționată de către Israel a tuturor restricțiilor privind furnizarea de ajutor umanitar.

Înainte de votul din Consiliul de Securitate, Israelul a cerut ONU să retragă raportul pe care s-a fundamentat întâlnirea pentru a declara situație de foamete în Fâșia Gaza. Informația a fost confirmată de un oficial al Ministerului israelian de Externe, citat de AFP.

Israelul a restricționat sever ajutorul umanitar și uneori l-a întrerupt complet în Fâșia Gaza de când a început războiul cu Hamas.

Conflictul din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Tel Avivul a ripostat imediat cu o ofensivă terestră și aeriană fără precedent în Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia, până miercuri la prânz, au murit peste 62.000 persoane – majoritatea, femei și copii – și alte mai mult de 156.000 au fost rănite, potrivit Ministerului palestinian al Sănătății. Datele sunt considerate credibile de ONU.

