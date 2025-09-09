RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 704. Netanyahu cere populației din Gaza „să plece imediat”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut, luni seara, 8 septembrie, locuitorilor orașului Gaza să evacueze acest principal centru urban al Palestinei, unde armata israeliană își intensifică ofensiva.

„În două zile, noi am distrus 50 de turnuri teroriste, și acesta nu este decât începutul intensificării operațiunilor terestre în orașul Gaza. Le spun locuitorilor: «Ați fost preveniți, plecați imediat!»”, a spus Netanyahu într-un mesaj video.

„Toate acestea nu sunt decât un preludiu, doar uvertura la operațiunea principală care se intensifică – manevra terestră a forțelor noastre, care se organizează și se adună acum pentru a intra în orașul Gaza”, a adăugat prim-ministrul israelian.

În Israel, starea de spirit rămâne tensionat. Weekend-ul trecut a fost marcat de ample proteste în mai multe orașe. Sâmbătă seara, Tel Aviv și Ierusalim au găzduit unele dintre cele mai mari proteste din ultimele luni, cu apeluri pentru eliberarea ostaticilor rămași și pentru încetarea războiului.

În apropierea reședinței lui Netanyahu, vorbitorii s-au succedat la microfon cerându-i să ajungă la un acord cu Hamas, care să le readucă acasă, în siguranță, pe persoanele dragi, la aproape doi ani de la răpirea lor. „Bibi” Netanyahu insistă, însă, că doar o victorie totală asupra Hamas îi va aduce acasă pe aceștia. Hamas a dus 251 de persoane ostatice în Gaza după atacul său asupra sudului Israelului, din 7 octombrie 2023, în urma căruia aproximativ 1.200 de oameni au murit. Israelul a lansat atunci o campanie masivă de represalii pentru a distruge Hamas, campanie care a dus la moartea a cel puțin 64.368 de palestinieni, potrivit datelor Ministerului palestinian al Sănătății. ONU consideră aceste cifre credibile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset