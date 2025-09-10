RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 705. Rachetă trasă din Yemen, interceptată de Domul de Fier al Israelului/Condițiile lui Netanyahu pentru pace

Armata israeliană a anunțat că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, după declanșarea la Ierusalim a sirenelor de raid aerian. Atacul a fost revendicat de rebelii houthi, care controlează Yemenul de mai bine de 10 ani.

Insurgenții au transmis că au vizat „mai multe ținte sensibile din jurul Ierusalimului” cu ajutorul unei rachete balistice.

De asemenea, au existat rapoarte cu privire la atacuri cu drone care au vizat aeroportul Ramon și regiunea Eilat, din sudul Israelului.

De la începutul războiului din Gaza, rebelii houthii și-au intensificat atacurile asupra Israelului și a navelor comerciale legate de acesta în largul coastei Yemenului, acțiuni întreprinse în solidaritate cu palestinienii.

Condițiile pentru pace impuse de Netanyahu

Pe de altă parte, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că războiul din Fâșia Gaza s-ar putea încheia „imediat” dacă gruparea islamistă Hamas acceptă un plan de armistițiu propus de președintele american Donald Trump.

„Israelul a acceptat principiile, propunerea înaintată de președintele Trump pentru a pune capăt războiului, începând cu eliberarea imediată a tuturor ostaticilor noștri. Dacă propunerea președintelui Trump este acceptată, războiul se poate încheia imediat”, a declarat Netanyahu la un eveniment organizat la Ambasada SUA din Ierusalim.

Trump a declarat recent că a lansat „un ultim avertisment” către Hamas pentru a-i elibera pe ostaticii israelieni reținuți în Gaza – „Israelienii au acceptat condițiile mele. Este timpul ca și Hamas să accepte. Am avertizat Hamas cu privire la consecințe dacă refuză”.

Mai departe, șeful guvernului israelian a acuzat statele occidentale că au uitat atacul comis de Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023: „O mare parte a lumii, inclusiv o mare parte din lumea democratică, sau cel puțin guvernele, au uitat în mod rușinos atacul din 7 octombrie. Dar eu nu uit și Israelul nu va uita niciodată!”.

