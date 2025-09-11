RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 706. Israelul arestează membrii Fatah din Cisiordania

Forțele militare israeliene au descins într-o locuință din orașul Kafr ad-Dik, situat în vestul Salfitului, în Cisiordania ocupată, și au arestat doi bărbați, membri ai Consiliului Revoluționar al Mișcării Naționale Palestiniene pentru Eliberare (Fatah).

Bărbații reținuți au fost identificați ca fiind Jamal Hammad, membru al Fatah, și Ahmad Abdul Karim Al-Deek, secretar adjunct Fatah în Salfit, potrivit agenției oficiale palestiniene de știri Wafa, citată de Al Jazeera. Forțele israeliene l-au reținut și pe Abdel Sattar Awad, secretarul Fatah în Salfit, arestat într-un raid din 4 septembrie.

Fatah este cea mai mare facțiune a Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP), recunoscută internațional ca reprezentant al poporului palestinian în teritoriile palestiniene ocupate.

Qatarul cere ca Netanyahu să fie „adus în fața justiției”

Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a afirmat că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în fața justiției, apreciind că atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha „a distrus orice speranță” de eliberare a ostaticilor din Fâșia Gaza.

Al-Thani l-a atacat pe Netanyahu după ce acesta din urmă a avertizat autoritățile qatareze: „Le spun Qatarului și tuturor națiunilor care adăpostesc teroriști: trebuie fie să-i expulzați, fie să-i aduceți în fața justiției! Pentru că, dacă nu o faceți voi, o vom face noi”.

Atacul fără precedent de marți, la Doha, împotriva liderilor mișcării islamiste palestiniene Hamas, i-a atras o mustrare rară din partea președintelui american Donald Trump, un aliat apropiat al Israelului, care s-a declarat „foarte nemulțumit”.

Hamas, care se află în război cu Israelul în Fâșia Gaza, a transmis că înalții responsabili vizați au supraviețuit, dar raidurile israeliene au făcut, totuși, șase morți.

„Trebuie adus în fața justiției. Cred că ceea ce a făcut Netanyahu luni a fost să distrugă orice speranță pentru ostatici”, a afirmat premierul qatarez despre Netanyahu într-un interviu acordat CNN. „Qatarul reevaluează totul în ceea ce privește această mediere”, a adăugat el.

