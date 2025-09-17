RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 712. Șeful ONU denunță acțiunile „îngrozitoare” din Gaza

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat că ceea ce se întâmplă în prezent în Fâșia Gaza este „îngrozitor” și că războiul din enclava palestiniană este intolerabil din punct de vedere moral, politic și juridic.

Guterres a deplâns absența unor „negocieri serioase” în vederea unei încetări a focului și a anunțat că dorește să se vadă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele american Donald Trump săptămâna viitoare, la ONU.

„Israelul nu este deschis unor negocieri serioase”

El a adăugat că Israelul pare „hotărât să meargă până la capăt” în războiul din Fâșia Gaza – „La ora actuală, Israelul pare decis să meargă până la capăt și că nu este deschis unor negocieri serioase pentru o încetare a focului”.

Conflictul actual din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023, și soldat cu moartea a 1.219 persoane. Alte 251 au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră și aeriană nemaiîntâlnită, operațiune în timpul căreia, până marți la prânz, au murit 64.964 de persoane și alte 165.312 au fost rănite, potrivit Ministerului palestinian al Sănătății. Datele sunt considerate reale de către ONU.

