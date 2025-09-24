RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 719. Palestinienii s-au adunat în Cisiordania pentru a sărbători recunoașterea statalității

Mulțimi de oameni s-au adunat în Cisiordania ocupată, fluturând steaguri și purtând afișe cu președintele Mahmoud Abbas, pentru a sărbători valul de recunoașteri ale unui stat palestinian de către mai multe țări, scrie Al Jazeera.

Sloganuri naționaliste au răsunat din difuzoare în piața centrală din Ramallah, din Cisiordania ocupată, unde peste 100 de persoane au ridicat steaguri palestiniene și europene, alături de pancarte pe care scria „opriți genocidul”.

„Această recunoaștere este un prim pas într-un proces pe care sperăm să îl continuăm. Este rezultatul a mai bine de un secol de rezistență și determinare a poporului nostru”, a declarat Jibril Rajoub, secretarul general al comitetului central Fatah, pentru agenția AFP.

Maysoon Mahmud, 39 de ani, membră a Fatah, a spus: „Am venit astăzi aici pentru a mulțumi țărilor care au recunoscut Palestina, dar și pentru a le cere să continue să ne sprijine în oprirea războiului. Este timpul ca lumea să își asume responsabilitatea”.

Mai la nord, în Tulkarem, zeci de oameni s-au adunat purtând steagurile țărilor care au recunoscut acum statul palestinian.

Trump condamnă demersurile internaționale

În același timp, președintele american Donald Trump a declarat, în cadrul Adunării Generale a ONU, că respinge mișcările unor state occidentale de a recunoaște unilateral Palestina, afirmând că demersurile „recompensează” acțiunile grupării Hamas.

Trump a criticat recentele decizii ale Franței, Marii Britanii, Canadei, Australiei și Portugaliei de a recunoaște statul palestinian, spunând că astfel s-ar recompensa acțiunile teroriste ale Hamas și s-ar încuraja continuarea conflictului.

Acțiunile Israelului în Fâșia Gaza au atras condamnări internaționale, după ce autoritățile palestiniene au anunțat decesul a peste 65.000 de persoane, majoritatea copii și femei, iar un monitor global a anunțat că regiunea se confruntă cu foamete severă.

În paralel, Trump a avut întâlniri cu lideri și oficiali din țări cu majoritate musulmană, printre care Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania, Turcia, Indonezia și Pakistan, pentru a discuta situația din Gaza. Liderul de la Casa Albă a calificat întâlnirile drept „un succes” și a anunțat că urmează să se întâlnească și cu reprezentanți ai Israelului.

