RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 733. Netanyahu promite „întoarcerea tuturor ostaticilor”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a promis israelienilor că va realiza toate obiectivele războiului împotriva Hamas în Fâșia Gaza, începând cu „întoarcerea tuturor ostaticilor”.

„Cetățeni ai Israelului, ne aflăm în zile decisive. Vom continua să atingem toate obiectivele războiului: întoarcerea tuturor ostaticilor, distrugerea puterii Hamas și promisiunea că Gaza nu va mai fi o amenințare pentru Israel”, a scris Netanyahu într-un comunicat publicat pe Internet.

Mesajul lui vine la momentul împlinirii a doi ani de la atacul mișcării islamiste palestiniene, care a declanșat conflictul din regiune.

În timp ce negocieri indirecte între guvernul israelian și Hamas au loc în Egipt, în încercarea de a se pune capăt războiului, afirmațiile lui Netanyahu cu privire la „distrugerea puterii Hamas” par să marcheze o schimbare față de discursurile sale recente, în care vorbea despre distrugerea mișcării islamiste palestiniene ca un obiectiv.

Trump, despre șansele unui acord de pace

Donald Trump a dat asigurări că există o „șansă reală” să se ajungă la un acord de pace pentru Gaza, relatează agențiile internaționale de presă. Trump a propus un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt conflictului.

„Suntem foarte aproape de un acord”, a declarat liderul de la Casa Albă în timpul unei conversații cu reporterii, în timpul vizitei premierului canadian Mark Carney la Washington.

El a dat asigurări că o „echipă americană” este implicată în discuțiile în curs. Casa Albă a anunțat că trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, care nu deține o funcție oficială, participă la acest proces.

