Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 733. Netanyahu promite „întoarcerea tuturor ostaticilor”

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 733. Netanyahu promite „întoarcerea tuturor ostaticilor”

08 oct. 2025, 07:59, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 733. Netanyahu promite „întoarcerea tuturor ostaticilor”
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 733. Netanyahu promite „întoarcerea tuturor ostaticilor” / Sursa foto: Shutterstock

Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a promis israelienilor că va realiza toate obiectivele războiului împotriva Hamas în Fâșia Gaza, începând cu „întoarcerea tuturor ostaticilor”.

„Cetățeni ai Israelului, ne aflăm în zile decisive. Vom continua să atingem toate obiectivele războiului: întoarcerea tuturor ostaticilor, distrugerea puterii Hamas și promisiunea că Gaza nu va mai fi o amenințare pentru Israel”, a scris Netanyahu într-un comunicat publicat pe Internet.

Mesajul lui vine la momentul împlinirii a doi ani de la atacul mișcării islamiste palestiniene, care a declanșat conflictul din regiune.

În timp ce negocieri indirecte între guvernul israelian și Hamas au loc în Egipt, în încercarea de a se pune capăt războiului, afirmațiile lui Netanyahu cu privire la „distrugerea puterii Hamas” par să marcheze o schimbare față de discursurile sale recente, în care vorbea despre distrugerea mișcării islamiste palestiniene ca un obiectiv.

Trump, despre șansele unui acord de pace

Donald Trump a dat asigurări că există o „șansă reală” să se ajungă la un acord de pace pentru Gaza, relatează agențiile internaționale de presă. Trump a propus un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt conflictului.

„Suntem foarte aproape de un acord”, a declarat liderul de la Casa Albă în timpul unei conversații cu reporterii, în timpul vizitei premierului canadian Mark Carney la Washington.

El a dat asigurări că o „echipă americană” este implicată în discuțiile în curs. Casa Albă a anunțat că trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, care nu deține o funcție oficială, participă la acest proces.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

Citește și

METEO Orașele din România în care vine iarna în octombrie, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
08:37
Orașele din România în care vine iarna în octombrie, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
ACTUALITATE Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu 49 de kilometri pe oră în localitate
08:28
Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu 49 de kilometri pe oră în localitate
Nepalezul din imagine câștigă în România 4.000 lei lunar. Cât din acest SALARIU trimite acasă, lună de lună
08:20
Nepalezul din imagine câștigă în România 4.000 lei lunar. Cât din acest SALARIU trimite acasă, lună de lună
ACTUALITATE Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”
08:02
Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”
NEWS ALERT Ciclonul Barbara a făcut pagube în 42 de localități din 16 județe și în București. Mașină luată de viitură în Constanța. Școlile sunt închise în 5 județe și în Capitală
07:38
Ciclonul Barbara a făcut pagube în 42 de localități din 16 județe și în București. Mașină luată de viitură în Constanța. Școlile sunt închise în 5 județe și în Capitală
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1323. Atac cu dronă asupra unei centrale nucleare din Rusia
07:27
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1323. Atac cu dronă asupra unei centrale nucleare din Rusia
Mediafax
Efectele ciclonului care a lovit România: Case inundate și copaci căzuți în București, Ilfov și Giurgiu. Zeci de intervenții ale pompierilor
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Vedeta 'furată' de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare TRĂDARE din istoria recentă a televiziunii din România
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Ciclonul a lovit România: Zeci de gospodării inundate, copaci doborâți și porturi închise în Constanța
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită 'Andone' actuala concurentă Asia Express 2025
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Abia acum s-a aflat din ce cauză a murit Felix Baumgartner! Ce dezvăluiri au făcut anchetatorii la trei luni după decesul sportivului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu și soția sa au primit interdicție. Cristela Georgescu a răbufnit public: Noi nu avem voie. Oamenii nu știu ce e în sala de judecată
Evz.ro
Cat costa un city break de toamnă. Destinațiile pe care le poți vizita cu bani puțini
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
A trecut aproape un an de la moartea fulgerătoare a Andreei Cuciuc! Adriana Ochișanu, mesaj plin de durere pentru tânăra artistă: „Suflet neprihănit și bun, copilă iubită, înțeleaptă, talentată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Premiul Nobel pentru Fizică, acordat pentru experimente în domeniul mecanicii cuantice
GÂNDUL GREEN Viitorul începe azi. Cum poți construi o locuință sustenabilă cu un buget REDUS. „Trebuie să vedem foarte bine cum consumăm energia”
08:30
Viitorul începe azi. Cum poți construi o locuință sustenabilă cu un buget REDUS. „Trebuie să vedem foarte bine cum consumăm energia”
ACTUALITATE Adrian Severin: „La o discuție despre politica europeană, Nicușor Dan a venit cu un DOCUMENT pe care nu trebuia să îl aibă”
08:30
Adrian Severin: „La o discuție despre politica europeană, Nicușor Dan a venit cu un DOCUMENT pe care nu trebuia să îl aibă”
EXTERNE Alertă aeriană în Europa: Harta și cronologia incidentelor care au produs îngrijorări și au perturbat traficul aerian
08:00
Alertă aeriană în Europa: Harta și cronologia incidentelor care au produs îngrijorări și au perturbat traficul aerian
POLITICĂ Oana Țoiu se întâlnește miercuri, 8 octombrie, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio
07:22
Oana Țoiu se întâlnește miercuri, 8 octombrie, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio
ACTUALITATE 8 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Sigourney Weaver împlinește 76 de ani, Matt Damon 55/ Armata română își face intrarea triumfală în București
07:15
8 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Sigourney Weaver împlinește 76 de ani, Matt Damon 55/ Armata română își face intrarea triumfală în București
EXCLUSIV Cum s-au organizat migranții români care stau ilegal în SUA ca să scape de patrulele lui Donald Trump. S-au luat după șefii cartelurilor mexicane
07:00
Cum s-au organizat migranții români care stau ilegal în SUA ca să scape de patrulele lui Donald Trump. S-au luat după șefii cartelurilor mexicane