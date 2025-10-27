Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 752. Cine va fi succesorul lui Mahmoud Abbas la conducerea Palestinei

27 oct. 2025, 08:41, Actualitate
Președintele palestinian Mahmoud Abbas a emis un decret referitor la un plan de succesiune „în caz de vacantare” a postului, a transmis agenția WAFA.

Măsura deschide calea pentru asumarea temporară a puterii de către adjunctul lui Abbas, Hussein al-Sheikh, indică agenția de presă palestiniană.

Cine este Hussein al-Sheikh

Potrivit decretului, al-Sheikh, în vârstă de 64 de ani, ar conduce Autoritatea Palestiniană pentru o perioadă de până la 90 de zile, în cazul în care Abbas nu și-ar mai putea îndeplini atribuțiile. În acest interval vor trebui organizate alegeri prezidențiale.

Aceleași prevederi s-ar aplica și în cazul demisiei Abbas, deși o astfel de decizie nu este așteptată în prezent.

Al-Sheikh, un apropiat al lui Abbas, a fost numit vicepreședinte după crearea acestui post, în aprilie.

Mahmoud Abbas (89 de ani) i-a succedat lui Yasser Arafat, fondatorul Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP), ca președinte în 2005, după câștigarea alegerilor din acel an, ultimul scrutin prezidențial desfășurat în teritoriile palestiniene.

Abbas și mișcarea sa, Fatah, sunt mai moderați decât mișcarea islamistă Hamas, care a preluat controlul în Fâșia Gaza în 2007, alungând Fatah de la putere.

Autoritatea Palestiniană, condusă de Abbas, exercită o autoguvernare limitată în părți ale Cisiordaniei ocupate de Israel, însă nu are nicio autoritate în ce privește deciziile militare ale Israelului sau expansiunea coloniilor evreiești în teritoriu, care continuă sub actualul Guvernul Netanyahu.

