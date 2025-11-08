RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 763. Israelul transmite că un alt cadavru al unui ostatic a fost predat în Gaza

Armata israeliană a anunțat că rămășițele unui ostatic au fost predate Crucii Roșii în Gaza. Dacă se confirmă că rămășițele predate sunt ale unui alt ostatic, asta ar însemna că alți cinci se află încă în Gaza, potrivit AP

Militanții au returnat anterior cadavrele a 22 de ostatici, de la începutul actualului armistițiu.

Armistițiul, care a început pe 10 octombrie, are ca scop încheierea celui mai sângeros și distrugător război purtat vreodată între Israel și gruparea militantă palestiniană.

Aripile militare ale Hamas și Jihadului Islamic Palestinian au declarat vineri că trupul unui ostatic a fost găsit în orașul Khan Younis, din sudul Gazei.

Avertismentul ONU: ce se întâmplă în Cisiordania

Pe de altă parte, tot vineri, 7 noiembrie, Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, un organism ONU, a anunțat că cel puțin 264 de atacuri au fost comise de coloniștii isralieni împotriva palestinienilor din Cisiordania, numai în luna octombrie. Acesta este cel mai mare număr de atacuri din 2006 încoace.

„Din 2006, OCHA a documentat peste 9.600 de astfel de atacuri. Aproximativ 1.500 dintre acestea au avut loc doar în acest an, ceea ce înseamnă 15% din total”, a transmis structura ONU.

De asemenea, OCHA a mai comunicat că, până la data de 5 noiembrie, 42 de copii palestinieni au fost uciși de autoritățile israeliene în decursul anului 2025 – „Asta înseamnă că unul din cinci palestinieni uciși de forțele israeliene în Cisiordania a fost un copil”.

Deși Cisiordania, o regiune locuită de 2,7 milioane de palestinieni, este considerată esențială pentru constituirea unui stat palestinian, guvernele israeliene au continuat extinderea coloniilor.

Peste o jumătate de milion de coloniști israelieni locuiesc în Cisiordania, cu toate că ONU și cele mai multe state consideră că acest colonii nu respectă dreptul internațional.

