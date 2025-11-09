Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 764. Liban: Israelul continuă să atace în Liban

09 nov. 2025
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 764. Liban: Israelul continuă să atace în Liban

Trei persoane au fost ucise și alte 11 rănite în atacuri comise de Israel în diferite părți din Liban, au anunțat autoritățile de la Beirut.

Doi frați și-au pierdut viața din cauza unei lovituri israeliene cu dronă ce a vizat un automobil în sud-estul Libanului, potrivit Agenției de presă naționale (ANI), pe fondul intensificării atacurilor israeliene contra organizației libaneze Hezbollah.

Explicațiile IDF: cine ar fi de vină, de fapt

Armata israeliană a confirmat într-un comunicat că a efectuat o lovitură în regiunea Shebaa, omorând „doi membri ai organizației teroriste Brigăzile rezistenței libaneze, ce operează sub conducerea organizației teroriste Hezbollah”.

Israelul a mai transmis că cele două persoane vizate „erau implicate în contrabanda cu arme utilizate de Hezbollah, activitățile lor constituind o încălcare flagrantă a acordurilor între Israel și Liban”.

Ministerul Sănătății libanez a confirmat bilanțul atacului.

Într-o altă zonă, un bărbat a fost ucis și alți patru au fost răniți după ce o dronă israeliană a lovit un vehicul în orașul Barashit, din sudul Libanului.

Armata israeliană și-a intensificat atacurile în ultimele zile spunând că vrea să împiedice mișcarea șiită să-și reconstituie capacitățile militare. Organizația Hezbollah a fost slăbită de cel mai recent război cu Israelul. Statele Unite și-au sporit presiunea asupra autorităților libaneze pentru a dezarma organizația.

Din punct de vedere tehnic, o încetare a focului este în vigoare de la finalul lui noiembrie 2024, după luni de lupte între Israel și Hezbollah. Însă, Israelul acuză organizația șiită că s-a reînarmat și din acest motiv loviturile IDF au continuat aproape zilnic.

