RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 773. Hamas critică rezoluția ONU: „Nu răspunde exigențelor și drepturilor poporului palestinian”

18 nov. 2025, 11:51, Actualitate
Hamas a criticat votul Consiliului de Securitate al ONU, care a aprobat planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump.

Potrivit Hamas, rezoluția adoptată „nu răspunde exigențelor și drepturilor politice și umane ale poporului palestinian”.

Ce presupune rezoluția ONU

„Rezoluția impune un mecanism internațional de tutelă asupra Fâșiei Gaza, ceea ce poporul nostru, forțele sale și grupurile sale componente resping, și impune un mecanism care vizează atingerea obiectivelor Israelului, a scris mișcarea islamistă palestiniană într-un comunicat.

Hamas deplânge în special înființarea unei forțe internaționale a cărei „misiune include dezarmarea” grupurilor palestiniene din Gaza.

Rezoluția americană, modificată de mai multe ori în cursul unor negocieri sensibile, „aprobă” planul președintelui american care a permis instituirea, pe 10 octombrie, a unui armistițiu fragil între Israel și Hamas în Fâșia Gaza, devastată după doi ani de atacuri israeliene.

Netanyahu denunță violențele din Cisiordania

Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a denunțat violențele unei „mâini de extremiști, un număr nereprezentativ”, potrivit lui, de coloniști care trăiesc în Cisiordania, după un nou atac asupra unui sat palestinian.

„Iau foarte în serios manifestările violente urzite de o mână de extremiști care nu reprezintă coloniștii în Iudeea-Samaria (Cisiordania) și care încearcă să-și facă singuri dreptate. Intenționez să mă ocup personal de această problemă și să-i convoc pe miniștrii de resort cât mai curând posibil pentru a răspunde acestui fenomen grav”, a declarat Netanyahu într-un comunicat.

Un sat palestinian a fost atacat luni în apropiere de Bethleem, în ceea ce pare să fie o reacție la destructurarea, în împrejurimi, a unui avanpost al coloniștilor de către forțele de securitate israeliene.

