RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 780. Jihadul Islamic anunță că a găsit corpul unuia dintre ultimii trei ostatici din Gaza

Aripa militară a Jihadului Islamic, mișcare islamistă palestiniană aliată cu Hamas, a anunțat că a recuperat trupul unuia dintre ultimele trei corpuri de ostatici încă reținuți în Fâșia Gaza.

„Luni, am recuperat trupul unuia dintre prizonierii inamici în timpul operațiunilor de căutare în zonele controlate de armata sionistă (israeliană) în centrul Fâșiei Gaza”, au informat Brigăzile al-Quds într-un comunicat.

Hamas mai are de recuperat trei cadavre

În ultimele săptămâni, membri ai Hamas au reușit să intre într-o zonă a Fâșiei Gaza aflată acum sub controlul armatei israeliene pentru a recupera rămășițele pământești ale unui ostatic aflate în posesia lor.

O sursă din cadrul mișcării care a dorit să-și păstreze anonimatul, a confirmat luni că trupul este al unuia dintre ultimii trei ostatici decedați încă reținuți în teritoriu.

Conform termenilor armistițiului dintre Israel și Hamas intrat în vigoare pe 10 octombrie sub presiunea Statelor Unite după peste doi ani de război în Gaza, Hamas și aliații săi mai trebuie să restituie trupurile a trei ostatici.

De la începutul armistițiului, Hamas i-a pus în libertate pe toți cei 20 de ostatici supraviețuitori în schimbul eliberării a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni și a început să returneze rămășițele pământești al ostaticilor care au murit.

Dintre cele 28 de persoane avute în vedere, 25 au fost returnate Israelului. Ultimele trei corpuri sunt doi israelieni și un cetățean thailandez.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset