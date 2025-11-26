RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 781. Consiliul de Securitate al ONU merge în Siria și Liban

Consiliul de Securitate al ONU se va deplasa în Siria și Liban săptămâna viitoare, a anunțat misiunea slovenă care va prezida Consiliul în decembrie.

Cu câteva zile înainte de prima aniversare a căderii fostului președinte sirian Bashar al-Assad, ambasadorii celor 15 state membre urmează să călătorească la Damasc pe 4 decembrie.

Liderii ONU, primiți de noul președinte al Siriei

Acolo, ei ar urma să se întâlnească în special cu noile autorități, inclusiv cu președintele interimar Ahmad al-Sharaa, și cu reprezentanți ai societății civile, a precizat jurnaliștilor misiunea slovenă.

În timp ce ONU încearcă să-și restabilească prezența în Siria, Consiliul a ridicat recent sancțiunile împotriva noului lider al țării, cerându-i să implementeze o tranziție incluzivă.

Pe 5 decembrie, Consiliul va merge la Beirut, înainte de a se întâlni a doua zi cu Căștile Albastre din cadrul forței de menținere a păcii din sudul Libanului (UNIFIL), care urmează să părăsească țara la sfârșitul anului 2027, după ce a acționat ca tampon între Israel și Liban din martie 1978.

Această vizită are loc în contextul în care Israelul și-a continuat atacurile în Liban, în ciuda unui acord de încetare a focului încheiat în noiembrie 2024 pentru a pune capăt conflictului cu mișcarea libaneză Hezbollah, un aliat al grupării islamiste palestiniene Hamas.

