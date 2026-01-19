Război în Orientul Mijlociu, ziua 835. Viața revine la normal în Iran. S-au redeschis școlile, iar populația are acces la Internet

În Iran s-a redeschis parțial accesul la Internet, a informat organizația neguvernamentală Netblocks, specializată în monitorizarea securității informatice, printr-un mesaj preluat de AFP din rețelele sociale.

„Datele de trafic indică o revenire semnificativă a anumitor servicii online, printre care Google, ceea ce poate indica restabilirea unui acces puternic filtrat, coroborând mărturiile utilizatorilor care vorbesc despre o restabilire parțială”, a precizat Netblocks.

Accesul la Internet, blocat în timpul protestelor

Accesul la Internet a fost blocat în urmă cu zece zile, în contextul protestelor declanșate în 28 decembrie anul trecut împotriva regimului islamic și relansate puternic în 8 ianuarie. Manifestațiile de stradă din capitala Teheran și din multe orașe au fost reprimate dur, prin intervenții ale forțelor de ordine.

Informații despre violențele împotriva protestatarilor și despre arestări au putut fi transmise totuși în afara țării, în special prin conexiuni cu rețeaua de sateliți Starlink.

Nu a fost comunicat niciun bilanț oficial al victimelor, dar ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al republicii islamice, a vorbit pentru prima dată despre „mii de oameni uciși”, acuzând pentru acest lucru „răsculații” manipulați de Statel Unite și Israel.

Autoritățile de la Teheran afirmă că dețin din nou controlul asupra situației din Iran și – conform televiziunii de stat – au redeschis și școlile și universitățile, care fuseseră închise de o săptămână.

