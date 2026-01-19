Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 835. Viața revine la normal în Iran. S-au redeschis școlile, iar populația are acces la Internet

Război în Orientul Mijlociu, ziua 835. Viața revine la normal în Iran. S-au redeschis școlile, iar populația are acces la Internet

19 ian. 2026, 08:04, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 835. Viața revine la normal în Iran. S-au redeschis școlile, iar populația are acces la Internet
Război în Orientul Mijlociu, ziua 835. Viața revine la normal în Iran

În Iran s-a redeschis parțial accesul la Internet, a informat organizația neguvernamentală Netblocks, specializată în monitorizarea securității informatice, printr-un mesaj preluat de AFP din rețelele sociale.

„Datele de trafic indică o revenire semnificativă a anumitor servicii online, printre care Google, ceea ce poate indica restabilirea unui acces puternic filtrat, coroborând mărturiile utilizatorilor care vorbesc despre o restabilire parțială”, a precizat Netblocks.

Accesul la Internet, blocat în timpul protestelor

Accesul la Internet a fost blocat în urmă cu zece zile, în contextul protestelor declanșate în 28 decembrie anul trecut împotriva regimului islamic și relansate puternic în 8 ianuarie. Manifestațiile de stradă din capitala Teheran și din multe orașe au fost reprimate dur, prin intervenții ale forțelor de ordine.

Informații despre violențele împotriva protestatarilor și despre arestări au putut fi transmise totuși în afara țării, în special prin conexiuni cu rețeaua de sateliți Starlink.

Nu a fost comunicat niciun bilanț oficial al victimelor, dar ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al republicii islamice, a vorbit pentru prima dată despre „mii de oameni uciși”, acuzând pentru acest lucru „răsculații” manipulați de Statel Unite și Israel.

Autoritățile de la Teheran afirmă că dețin din nou controlul asupra situației din Iran și – conform televiziunii de stat – au redeschis și școlile și universitățile, care fuseseră închise de o săptămână.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 641. „Hamas dorește un armistițiu în Gaza”

Război în Orientul Mijlociu, ziua 524. Ayatollahul Ali Khamenei afirmă că Iranul nu încearcă să se doteze cu arma nucleară

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă
10:54
Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă
IMOBILIARE Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții
10:30
Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții
ULTIMA ORĂ Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
10:00
Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
DECIZIE Bărbatul din Oradea care și-a înjunghiat mama a fost arestat preventiv. Câți ani de închisoare riscă agresorul
09:55
Bărbatul din Oradea care și-a înjunghiat mama a fost arestat preventiv. Câți ani de închisoare riscă agresorul
SCANDALOS Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze
09:34
Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Cancan.ro
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Benzina și motorina sunt mai scumpe în România decât în Spania sau Austria
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este semnalul „Wow!”?
NEWS ALERT Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
10:21
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
LIVE 🚨 Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
10:11
🚨 Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
COMUNICAT “Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele
10:00
“Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele
ANALIZA de 10 Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
10:00
Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
EXTERNE Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”
09:44
Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”
EXTERNE Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul”
09:20
Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe