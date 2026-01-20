Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 836. Poliția din Iran le-a dat ultimatum 3 zile liderilor revoltei să se predea

Război în Orientul Mijlociu, ziua 836. Poliția din Iran le-a dat ultimatum 3 zile liderilor revoltei să se predea

20 ian. 2026, 09:50, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 836. Poliția din Iran le-a dat ultimatum 3 zile liderilor revoltei să se predea
Poliția din Iran le-a dat ultimatum 3 zile liderilor revoltei să se predea

Șeful Poliției iraniene a emis un ultimatum adresat liderilor protestatarilor, cerându-le să se predea în termen de trei zile sau să se confrunte cu legea.

Guvernul din Iran s-a angajat, de asemenea, să abordeze dificultățile economice care au declanșat demonstrațiile.

Cine va avea parte de „clemență”

Protestele din Iran au fost întâmpinate cu o represiune despre care grupurile pentru drepturile omului spun că a făcut mii de morți, potrivit France24. A fost cea mai mare provocare cu care s-a confruntat conducerea țării în ultimii ani.

Șeful Poliției naționale, Ahmad-Reza Radan, i-a îndemnat pe tinerii „înșelați să se alăture revoltelor” să se predea și să primească pedepse mai ușoare. „Cei care s-au implicat fără să știe în revolte sunt considerați indivizi înșelați, nu soldați inamici și vor fi tratați cu clemență”, a declarat el pentru televiziunea de stat.

Oficialii au declarat că demonstrațiile au fost pașnice înainte de a se transforma în haos alimentat de dușmanii de moarte ai Iranului, Statele Unite și Israel, în efortul de a destabiliza națiunea.

Șefii puterilor executivă, legislativă și judiciară ale țării s-au angajat să lucreze „non-stop pentru rezolvarea problemelor legate de mijloacele de trai și economice”, potrivit unei declarații comune publicate de televiziunea de stat.

Dar, de asemenea, îi vor „pedepsi în mod decisiv” pe „instigatorii incidentelor teroriste”, se arată în declarația președintelui Masoud Pezeshkian, a președintelui Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și a șefului sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei.

3000 de persoane, arestate

A crescut alarma din cauza posibilității ca autoritățile să folosească pedeapsa capitală împotriva protestatarilor. De altfel, Națiunile Unite au avertizat că țara folosește execuțiile ca „instrument de intimidare a statului”.

Oficiali din domeniul securității, citați de agenția de știri Tasnim, au declarat la sfârșitul săptămânii trecute că aproximativ 3.000 de persoane au fost arestate în legătură cu demonstrațiile, dar grupurile pentru drepturile omului spun că numărul ar putea ajunge până la 20.000.

Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că „autoritățile trebuie să le rupă spatele rebelilor”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 641. „Hamas dorește un armistițiu în Gaza”

Război în Orientul Mijlociu, ziua 524. Ayatollahul Ali Khamenei afirmă că Iranul nu încearcă să se doteze cu arma nucleară

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Incendiu de proporții la un restaurant din Craiova. Pompierii intervin de urgență
09:43
Incendiu de proporții la un restaurant din Craiova. Pompierii intervin de urgență
GALERIE FOTO Imagini spectaculoase cu aurora boreală în România. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
09:42
Imagini spectaculoase cu aurora boreală în România. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
IMOBILIARE Orașul din România în care un apartament cu 2 camere se vinde cu numai 8000 de euro
09:17
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere se vinde cu numai 8000 de euro
ULTIMA ORĂ Nicolae Păun vrea ca etnicii romi să plătească taxe mai mici: „Impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit”
09:14
Nicolae Păun vrea ca etnicii romi să plătească taxe mai mici: „Impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.426. Kievul, fără apă și energie electrică, după un atac rusesc cu drone și rachete
08:49
Război în Ucraina, ziua 1.426. Kievul, fără apă și energie electrică, după un atac rusesc cu drone și rachete
FLASH NEWS Senatorul Paul Ciprian Pintea a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni
08:47
Senatorul Paul Ciprian Pintea a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Cancan.ro
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Telescopul James Webb dezvăluie cea mai clară imagine obținută vreodată cu marginea unei găuri negre
CONTROVERSĂ Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței
10:20
Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței
SPORT Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul LOC în Superliga. „Fereastra de transferuri este în continuare deschisă”
10:01
Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul LOC în Superliga. „Fereastra de transferuri este în continuare deschisă”
IMOBILIARE Primele cărți funciare eliberate gratuit în 2026 cu finanțare europeană
10:00
Primele cărți funciare eliberate gratuit în 2026 cu finanțare europeană
VIDEO Accident șocant în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate într-un carambol pe o autostradă din Michigan
09:14
Accident șocant în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate într-un carambol pe o autostradă din Michigan
EXTERNE Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. Ce scrisori au primit de la armată
08:44
Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. Ce scrisori au primit de la armată
METEO Meteorologii ANM anunță când scăpăm de frig și ninsori în România? Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
08:43
Meteorologii ANM anunță când scăpăm de frig și ninsori în România? Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Cele mai noi

Trimite acest link pe