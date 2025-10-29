RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.344. Atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 29 octombrie 2025, în a 1.344-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Potrivit mai multor canale rusești de pe Telegram, Ucraina ar fi lovit, în cursul nopții de marți spre miercuri, o rafinărie de petrol și o uzină chimică din regiunile vestice ale Rusiei.

Atacurile au provocat incendii puternice, însă informațiile nu au fost deocamdată confirmate oficial de Kiev.

Regiunea Ulyanovsk, atacată

Forțele ucrainene ar fi lansat atacuri asupra a două obiective industriale majore din vestul Rusiei, o rafinărie și o uzină chimică, în cadrul unei noi serii de lovituri asupra infrastructurii energetice ruse, relatează canale locale de pe Telegram, citate de presa internațională.

În regiunea Ulyanovsk, rafinăria NS-Oil, din localitatea Novospasskoye, ar fi fost lovită, iar imaginile publicate online arată un incendiu de proporții. Martorii susțin că flăcările s-au extins rapid pe o mare parte a instalației.

Al doilea atac ar fi vizat uzina chimică Stavrolen din Stavropol Krai, o subsidiară a gigantului Lukoil, potrivit Kyiv Independent. Înregistrări publicate pe rețelele sociale arată o explozie urmată de un incendiu intens în interiorul complexului.

Fabrica produce benzen, polietilenă și alte produse petroliere.

Ministerul ucrainean al Apărării nu a comentat până acum informațiile, iar autenticitatea imaginilor nu a fost verificată independent.

