RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.344. Atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 29 octombrie 2025, în a 1.344-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.
Potrivit mai multor canale rusești de pe Telegram, Ucraina ar fi lovit, în cursul nopții de marți spre miercuri, o rafinărie de petrol și o uzină chimică din regiunile vestice ale Rusiei.
Atacurile au provocat incendii puternice, însă informațiile nu au fost deocamdată confirmate oficial de Kiev.
Forțele ucrainene ar fi lansat atacuri asupra a două obiective industriale majore din vestul Rusiei, o rafinărie și o uzină chimică, în cadrul unei noi serii de lovituri asupra infrastructurii energetice ruse, relatează canale locale de pe Telegram, citate de presa internațională.
În regiunea Ulyanovsk, rafinăria NS-Oil, din localitatea Novospasskoye, ar fi fost lovită, iar imaginile publicate online arată un incendiu de proporții. Martorii susțin că flăcările s-au extins rapid pe o mare parte a instalației.
Al doilea atac ar fi vizat uzina chimică Stavrolen din Stavropol Krai, o subsidiară a gigantului Lukoil, potrivit Kyiv Independent. Înregistrări publicate pe rețelele sociale arată o explozie urmată de un incendiu intens în interiorul complexului.
Fabrica produce benzen, polietilenă și alte produse petroliere.
Ministerul ucrainean al Apărării nu a comentat până acum informațiile, iar autenticitatea imaginilor nu a fost verificată independent.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
