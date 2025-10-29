Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.344. Atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.344. Atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei

29 oct. 2025, 08:49, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.344. Atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.344. Atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei / Sursa FOTO: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 29 octombrie 2025, în a 1.344-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Potrivit mai multor canale rusești de pe Telegram, Ucraina ar fi lovit, în cursul nopții de marți spre miercuri, o rafinărie de petrol și o uzină chimică din regiunile vestice ale Rusiei.

Atacurile au provocat incendii puternice, însă informațiile nu au fost deocamdată confirmate oficial de Kiev.

Regiunea Ulyanovsk, atacată

Forțele ucrainene ar fi lansat atacuri asupra a două obiective industriale majore din vestul Rusiei, o rafinărie și o uzină chimică, în cadrul unei noi serii de lovituri asupra infrastructurii energetice ruse, relatează canale locale de pe Telegram, citate de presa internațională.

În regiunea Ulyanovsk, rafinăria NS-Oil, din localitatea Novospasskoye, ar fi fost lovită, iar imaginile publicate online arată un incendiu de proporții. Martorii susțin că flăcările s-au extins rapid pe o mare parte a instalației.

Al doilea atac ar fi vizat uzina chimică Stavrolen din Stavropol Krai, o subsidiară a gigantului Lukoil, potrivit Kyiv Independent. Înregistrări publicate pe rețelele sociale arată o explozie urmată de un incendiu intens în interiorul complexului.

Fabrica produce benzen, polietilenă și alte produse petroliere.

Ministerul ucrainean al Apărării nu a comentat până acum informațiile, iar autenticitatea imaginilor nu a fost verificată independent.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Citește și

ACTUALITATE Adrian Severin: „A rămâne în limitele CONSTITUȚIEI e o formă de patriotism”
10:30
Adrian Severin: „A rămâne în limitele CONSTITUȚIEI e o formă de patriotism”
Ce ar însemna renunțarea la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta
10:27
Ce ar însemna renunțarea la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta
NEWS ALERT Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
10:12
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
EXERCIȚIU amplu la barajul Vidraru. Autoritățile testează o deversare controlată a apei din lacul de acumulare
10:08
EXERCIȚIU amplu la barajul Vidraru. Autoritățile testează o deversare controlată a apei din lacul de acumulare
TURISM Cât a ajuns să coste vacanța la schi într-o stațiune europeană celebră preferată de mulți turiști români. Tarifele au ajuns cu 40% mai mari
09:58
Cât a ajuns să coste vacanța la schi într-o stațiune europeană celebră preferată de mulți turiști români. Tarifele au ajuns cu 40% mai mari
Mediafax
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei / O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA: Putin nu e dispus să cedeze
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ce substanță a fost detectată în gazul din jurul obiectului interstelar 3I/ATLAS?
GUVERN Consiliul Tripartit a început. Care sunt variantele de pe masa discuțiilor cu Bolojan? Sindicatele cer, patronatele se opun
10:25
Consiliul Tripartit a început. Care sunt variantele de pe masa discuțiilor cu Bolojan? Sindicatele cer, patronatele se opun
EXTERNE Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
10:13
Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
ANALIZA de 10 Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung
10:00
Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung
POLITICĂ Victor Ponta intervine în scandalul numirii vicepremierului Oana Gheorghiu, după dezvăluirile Gândul: „Ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ce a scris doamna?”
09:54
Victor Ponta intervine în scandalul numirii vicepremierului Oana Gheorghiu, după dezvăluirile Gândul: „Ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ce a scris doamna?”
ACTUALITATE Răzvan Savaliuc: „Orice schimbare se va realiza prin primenirea CLASEI politice. Atunci când votul românilor va conta”
09:46
Răzvan Savaliuc: „Orice schimbare se va realiza prin primenirea CLASEI politice. Atunci când votul românilor va conta”
ECONOMIE Profitul OMV Petrom, în scădere cu 13% în primele 9 luni din 2025. Christina Verchere: „Continuăm investițiile, vizând un record de 8,2 miliarde lei”
09:38
Profitul OMV Petrom, în scădere cu 13% în primele 9 luni din 2025. Christina Verchere: „Continuăm investițiile, vizând un record de 8,2 miliarde lei”