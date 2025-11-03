RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.348. Germania livrează Kievului un sistem antirachetă Patriot

Războiul din Ucraina a intrat luni, 3 noiembrie 2025, în a 1.348-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că țara sa a primit un sistem antirachetă Patriot de la Germania.

Zelenski anunță că apără toată Europa

„Am consolidat componența «Patriot» a apărării noastre aeriene. Mulțumesc personal Germaniei și cancelarului Friedrich Merz pentru acest pas comun în protejarea vieților omenești de teroarea rusă!”, a scris el pe X.

Președintele ucrainean a afirmat că „atacurile aeriene reprezintă principala strategie” a liderului rus Vladimir Putin în război, menită să semene teroarea în rândul populației și să compenseze, astfel, incapacitatea sa de a-și atinge obiectivele teritoriale.

„De aceea, fiecare întărire a apărării noastre aeriene ne aduce literalmente mai aproape de sfârșitul războiului, pe care îl așteptăm cu toții. Cu cât Rusia câștigă mai puțin, cu atât este mai mare motivația sa de a pune capăt războiului”, a argumentat Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că apărarea aeriană a Ucrainei este inseparabilă de protecția aliaților săi și contribuie, de asemenea, la protejarea acestora. Mai mult, el a explicat că sunt în curs de desfășurare negocieri pentru obținerea mai multor sisteme antiaeriene, atât la nivel de guverne, cât și cu producătorii militari.

Pe front, în ultima vreme, lipsa apărării aeriene a dus la atingerea țintelor de către mai multe rachete și drone rusești decât de obicei, provocând pagube infrastructurii energetice și feroviare, precum și victime civile.

Doar în ultima săptămână, Rusia a lansat 1.500 de drone, 1.170 de bombe ghidate și peste 70 de rachete de diferite tipuri, conform unui bilanț furnizat de președintele Zelenski.

