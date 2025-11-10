Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.355. Serghei Lavrov cere o întâlnire cu Marco Rubio

10 nov. 2025, 08:45, Actualitate
Războiul din Ucraina a intrat luni, 10 noiembrie 2025, în a 1.355-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a declarat pregătit să aibă o întâlnire cu secretarul de stat american, Marco Rubio, precizând, însă, că Rusia nu-și va abandona condițiile de bază pentru încheierea războiului din Ucraina.

Lavrov: „Nevoia unei comunicări regulate”

Eforturile președintelui american Donald Trump de a media încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial au eșuat până acum. Luna trecută, liderul de la Casa Albă a anulat brusc un summit planificat cu președintele Vladimir Putin, la Budapesta.

Kremlinul a respins, între timp, știrile din mass-media occidentală conform cărora Lavrov ar fi căzut în dizgrația lui Putin, atunci când planurile summitului au eșuat. S-a speculat că americanii s-au retras după ce ministerul lui Lavrov a trimis un mesaj care indica faptul că Moscova nu era pregătită să cedeze în negocierile privind Ucraina.

„Secretarul de stat Marco Rubio și cu mine înțelegem nevoia unei comunicări regulate. Este important pentru discutarea problemei ucrainene și promovarea agendei bilaterale. De aceea comunicăm telefonic și suntem pregătiți să organizăm întâlniri față în față atunci când este necesar”, a declarat Lavrov, ministrul de Externe al lui Putin din 2004, pentru agenția rusă de știri de stat RIA Novosti.

Lavrov a mai spus că înțelegerile la care au ajuns Putin și Trump la summitul lor din 15 august, desfășurat la o bază militară din Anchorage, în Alaska, s-au bazat pe cerințele lui Putin din iunie 2024 și pe ideile trimisului lui Trump, Steve Witkoff.

„Așteptăm confirmarea din partea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage rămân în vigoare”, a declarat Lavrov. El a adăugat, referindu-se la SUA, că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei și alegerea locuitorilor din Crimeea, Donbas și Novorossia de a se reuni cu patria lor istorică”.

Novorossia este vechea denumire istorică pentru regiunea din sud-estul Ucrainei care a fost parte din Imperiul Țarist.

Cât teritoriu controlează Rusia

La aproape patru ani de când Vladimir Putin a trimis mii de soldați în Ucraina, forțele rusești avansează și controlează aproximativ un sfert din Ucraina. Despre regiunile ocupate, Moscova a transmis că acum fac parte din punct de vedere legal din Federația Rusă, dar Ucraina și puterile vest-europene promit că nu vor accepta niciodată oficial acest lucru.

Putin și-a prezentat condițiile principale în iunie 2024, cerând Kievului să renunțe la planurile de a se alătura alianței militare NATO și să retragă trupele din toate cele patru provincii pe care Moscova le-a anexat: Donețk și Lugansk – care alcătuiesc Donbasul -, plus Herson și Zaporijie, în sud.

Rusia controlează în prezent Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, tot Lugansk, aproximativ 90% din Donețk și 80% din Herson și Zaporijie, precum și zone importante din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev și Dnipropetrovsk.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut că unele teritorii ocupate de Rusia ar putea fi recunoscute ca fiind ocupate, temporar, de facto, dar a exclus orice recunoaștere de jure. El spune că nu are mandatul de a ceda teritoriu și că orice retragere ar expune atât Ucraina, cât și aliații săi europeni la noi atacuri rusești.

