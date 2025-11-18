Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.363. Atac masiv al rușilor în Harkov. Zelenski cumpără 100 de avioane din Franța

18 nov. 2025, 11:25, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.363. Atac masiv al rușilor în Harkov

Războiul din Ucraina a intrat marți, 18 noiembrie 2025, în a 1.363-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un atac cu rachete rusești a ucis o adolescentă și a făcut cel puțin nouă răniți în regiunea Harkov, estul Ucrainei, au anunțat autoritățile locale.

„Inamicul a lansat atacuri cu rachete asupra orașului Berestyn, iar o fată de 17 ani, grav rănită, a murit la spital. În prezent, sunt raportate nouă persoane rănite, dintre care șapte sunt spitalizate”, a scris guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, pe rețeaua Telegram.

În regiunea vecină Dnipropetrovsk, guvernatorul Vladislav Gaivanenko a raportat incendii în Dnipro legate de un atac cu drone, fără a menționa eventuali morți sau răniți.

Părți din Ucraina cad în mâinile Rusiei

De la începutul războiului, Rusia a atacat Ucraina în mod constant cu drone și rachete. Luni, atacuri aeriene în regiunea Harkov au ucis cel puțin cinci persoane și au provocat pagube semnificative.

De săptămâni întregi, Moscova și-a intensificat campania de bombardament împotriva infrastructurilor energetice și a rețelei feroviare ucrainene, pe fondul scăderii temperaturilor odată cu apropierea iernii. Kievul, la rândul său, vizează în mod regulat depozite de petrol, rafinării și alte instalații din Rusia.

Pe linia frontului, Moscova a revendicat, luni, cucerirea a trei noi sate în estul Ucrainei, în special în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk.

Președintele Volodimir Zelenski a fost la Paris pentru a semna o „declarație de intenție” cu omologul său Emmanuel Macron, care urmează să ducă la achiziționarea de sisteme de apărare aeriană și a 100 de avioane de vânătoare Rafale.

11:37
11:11
11:06
10:48
10:40
