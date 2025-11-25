RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.370. Rusia bombardează masiv infrastructura energetică/SUA, acuzate de presiuni în timpul negocierilor de la Geneva

Războiul din Ucraina a intrat marți, 25 noiembrie 2025, în a 1.370-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

O nouă serie de atacuri aeriene rusești masive au vizat infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev, potrivit autorităților. La rândul său, Moscova a raportat cel puțin trei morți după atacuri ucrainene în sudul țării.

Mai multe serii de explozii au fost auzite în capitala Ucrainei, potrivit corespondenților AFP, după o alarmă de raid aerian declanșată în întreaga țară.

„Există o amenințare cu rachete în toată Ucraina. Drone Shahed și rachete de croazieră inamice sunt în aer. Există, de asemenea, o amenințare de lansări de rachete balistice Kinjal”, a avertizat șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkachenko.

SUA, acuzate că au făcut presiuni la Geneva

Pe de altă parte, o sursă bine informată a declarat pentru AFP că Statele Unite ale Americii au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia, în timpul negocierilor de la Geneva.

Chiar dacă presiunea americană s-a atenuat în timpul întâlnirii, o „presiune globală” se menține, a declarat acest responsabil care a cerut să nu i se dezvăluie identitatea.

Statele Unite au propus un plan în 28 de puncte menit să pună capăt războiului ruso-ucrainean, primit însă cu reacții negative la Kiev și de aliații săi europeni. În prezent se negociază cu Washingtonul revizuirea acestui plan, UE și Ucraina venind cu o contrapropunere.

În urma unor negocieri desfășurate, duminică, la Geneva, SUA și Ucraina au emis o declarație comună în care afirmă că au elaborat „un cadru de pace rafinat”, dar fără a oferi detalii concrete.

Versiunea inițială a planului propus de SUA prevedea în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute internațional ca aparținând Moscovei, iar teritoriile Herson și Zaporojie, stăpânite undeva la 85% de Rusia, ar deveni zone tampon demilitarizate, controlate de oamenii lui Putin, dar fără implicare militară.

În schimb, Rusia acceptase să se retragă din alte teritorii ucrainene ocupate, în provincia central-estică Dnipropetrovsk, în cea nord-estică Harkov și în Sumî, pe granița de nord.

