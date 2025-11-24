Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.369. Italia, prima țară din UE care se distanțează de poziția europenilor. „Nu e necesară o contrapropunere completă”

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.369. Italia, prima țară din UE care se distanțează de poziția europenilor. „Nu e necesară o contrapropunere completă”

24 nov. 2025, 07:36, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.369. Italia, prima țară din UE care se distanțează de poziția europenilor. „Nu e necesară o contrapropunere completă”
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.369. Italia, prima țară din UE care se distanțează de poziția europenilor / Sursa FOTO: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat luni, 24 noiembrie 2025, în a 1.369-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Italia a devenit prima țară din UE care se distanțează de radicalismul european afișat în chestiunea conflictului ruso-ucrainean.

Meloni: „Să lucrăm asupra propunerii americane”

Șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, a declarat la finalul summit-ului G20, din Africa de Sud, că nu este necesar să fie prezentată „o contrapropunere completă” la planul american destinat să pună capăt războiului între Rusia și Ucraina. Totuși, ea a admis că unele aspecte trebuie să fie încă discutate.

„Nu cred ca problema să fie de a lucra la o contrapropunere completă. Există multe puncte acceptabile în planul americanilor, citit de noi. Este mult mai judicios să lucrăm asupra propunerii americane și să ne concentrăm asupra problemelor, într-adevăr, cruciale”, a spus Meloni într-o conferință de presă la summitul G20 de la Johannesburg.

Comentariile șefei guvernului italian intervin în timp ce înalți oficiali americani, ucraineni și europeni s-au întâlnit, duminică, la Geneva, în Elveția, pentru a discuta planul de pace al lui Donald Trump și pe care, înaintea reuniunii, Zelenski și aliații săi din UE l-au respins cu fermitate.

Ultimatumul lui Trump, în vigoare

Donald Trump a dat Ucrainei termen până în 27 noiembrie pentru a aproba planul de pace. În caz contrar, sprijinul militar și financiar al SUA va înceta de a doua zi. Kievul și unii dintre aliații săi europeni, în special Franța, Marea Britanie și Germania, doresc să aducă modifică importante proiectului și au făcut o contrapropunere.

Meloni, care a avut, duminică, o convorbire cu Donald Trump, a afirmat că discuțiile sunt „într-un stadiu foarte delicat și constituie un test de maturitate. Unele puncte ale planului american trebuie să fie desigur discutate: problema teritoriilor, problema finanțării reconstrucției, problema armatei ucrainene. De asemenea, există numeroase puncte pe care le consider ca fiind pozitive, în special în ceea ce privește garanțiile de securitate”.

Planul american a fost elaborat fără participarea aliaților europeni ai Ucrainei.

Meloni a explicat că i-a cerut lui Trump „să înțeleagă dacă putem obține cel puțin o încetare a focului temporară asupra infrastructurilor strategice” bombardate de Rusia. „Rușii trebuie să dea un semnal concret că vor, într-adevăr, să ajungă la pace”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Citește și

FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
14:15
Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
VIDEO Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
14:10
Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
CONTROVERSĂ Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
14:08
Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
SPORT Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
13:59
Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
POLITICĂ Delegaţia Azerbadjanului, la Ministerul Justiţiei: „A exprimat sprijinul României pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului”
13:45
Delegaţia Azerbadjanului, la Ministerul Justiţiei: „A exprimat sprijinul României pentru menținerea unui climat stabil în Sudul Caucazului”
Mediafax
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Mediafax
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Bunătatea poate veni de unde nu te aștepți. Cum poți schimba ziua cuiva fără să știi?
EXTERNE Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
14:00
Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
ULTIMA ORĂ Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux
13:46
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux
CULTURĂ Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor”
13:40
Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor”
LIVE UPDATE 🚨 Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”
13:39
🚨 Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță un proiect de reformare a 10 companii de stat: „Vom începe cu acest lot și nu ne vom opri. Urmează cele locale”
ECONOMIE Selly anunță că stațiunea de 50 de milioane de euro va fi gata în iulie anul viitor. „Nibiru își propune să ofere o experiență superioară românilor”
13:33
Selly anunță că stațiunea de 50 de milioane de euro va fi gata în iulie anul viitor. „Nibiru își propune să ofere o experiență superioară românilor”
CONTROVERSĂ Fostul șef al spionajului românesc, neiertător cu noile planuri ale Guvernului Bolojan, de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor: „Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească”
13:32
Fostul șef al spionajului românesc, neiertător cu noile planuri ale Guvernului Bolojan, de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor: „Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească”