Războiul din Ucraina a intrat luni, 24 noiembrie 2025, în a 1.369-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Italia a devenit prima țară din UE care se distanțează de radicalismul european afișat în chestiunea conflictului ruso-ucrainean.

Meloni: „Să lucrăm asupra propunerii americane”

Șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, a declarat la finalul summit-ului G20, din Africa de Sud, că nu este necesar să fie prezentată „o contrapropunere completă” la planul american destinat să pună capăt războiului între Rusia și Ucraina. Totuși, ea a admis că unele aspecte trebuie să fie încă discutate.

„Nu cred ca problema să fie de a lucra la o contrapropunere completă. Există multe puncte acceptabile în planul americanilor, citit de noi. Este mult mai judicios să lucrăm asupra propunerii americane și să ne concentrăm asupra problemelor, într-adevăr, cruciale”, a spus Meloni într-o conferință de presă la summitul G20 de la Johannesburg.

Comentariile șefei guvernului italian intervin în timp ce înalți oficiali americani, ucraineni și europeni s-au întâlnit, duminică, la Geneva, în Elveția, pentru a discuta planul de pace al lui Donald Trump și pe care, înaintea reuniunii, Zelenski și aliații săi din UE l-au respins cu fermitate.

Ultimatumul lui Trump, în vigoare

Donald Trump a dat Ucrainei termen până în 27 noiembrie pentru a aproba planul de pace. În caz contrar, sprijinul militar și financiar al SUA va înceta de a doua zi. Kievul și unii dintre aliații săi europeni, în special Franța, Marea Britanie și Germania, doresc să aducă modifică importante proiectului și au făcut o contrapropunere.

Meloni, care a avut, duminică, o convorbire cu Donald Trump, a afirmat că discuțiile sunt „într-un stadiu foarte delicat și constituie un test de maturitate. Unele puncte ale planului american trebuie să fie desigur discutate: problema teritoriilor, problema finanțării reconstrucției, problema armatei ucrainene. De asemenea, există numeroase puncte pe care le consider ca fiind pozitive, în special în ceea ce privește garanțiile de securitate”.

Planul american a fost elaborat fără participarea aliaților europeni ai Ucrainei.

Meloni a explicat că i-a cerut lui Trump „să înțeleagă dacă putem obține cel puțin o încetare a focului temporară asupra infrastructurilor strategice” bombardate de Rusia. „Rușii trebuie să dea un semnal concret că vor, într-adevăr, să ajungă la pace”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front