RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.365. Schimb de lovituri: rafinărie de petrol din Riazan, lovită cu drone, rușii au ripostat atacând orașul Ternopil

20 nov. 2025, 10:51, Actualitate
Războiul din Ucraina a intrat joi, 20 noiembrie 2025, în a 1.365-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

O rafinărie din regiunea Riazan ar fi fost lovită într-un atac cu drone în noaptea de miercuri spre joi, potrivit relatărilor localnicilor, autoritățile confirmând doar existența atacului și izbucnirea unui incendiu provocat de resturi căzute.

Atac cu drone la Riazan

Riazan este la 180 de kilometri sud-est de Moscova.

Deși autoritățile locale ruse nu au confirmat oficial avarierea rafinăriei, guvernatorul Pavel Malkov a anunțat că apărarea antiaeriană a doborât mai multe drone deasupra regiunii, iar resturile acestora au provocat un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi.

„Noaptea trecută, apărarea antiaeriană a distrus drone deasupra regiunii Riazan. Din cauza căderii resturilor, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei companii”, a declarat Malkov. El nu a precizat ce tip de obiectiv a fost afectat.

The Kyiv Independent notează că nu a putut verifica independent informațiile, iar armata ucraineană nu a comentat, deocamdată, incidentul.

Atacurile asupra instalațiilor petroliere și industriale din interiorul Rusiei s-au intensificat în ultimele luni, în contextul în care Ucraina încearcă să lovească infrastructura energetică a Moscovei. Pe 16 noiembrie, Statul Major ucrainean a anunțat lovituri asupra rafinăriei Novokuibyshevsk, din regiunea Samara, și asupra unui depozit de drone al unității Rubikon.

Rușii au lovit în Ternopil, pe granița cu Polonia

Pe de altă parte, un atac rusesc la Ternopil, oraș din vestul Ucrainei, a ucis cel puțin 25 de persoane, inclusiv trei copii.

Atacul, unul dintre cele mai letale din ultimele luni, a devastat două blocuri de locuințe și a rănit zeci de oameni, subliniind extinderea razei loviturilor rusești în regiuni considerate până de curând sigure.

Autoritățile ucrainene au declarat că Rusia a lansat 476 de drone de atac și de diversiune, precum și 48 de rachete de diferite tipuri, vizând mai multe regiuni. Apărarea antiaeriană a interceptat majoritatea rachetelor de croazieră, inclusiv cel puțin 10 doborâte de avioane F-16 și Mirage-2000 furnizate de Occident.

Ministrul de interne Ihor Klymenko a confirmat că 19 victime au murit arse de vii și că 24 de persoane sunt încă dispărute, echipele de salvare continuând căutările printre dărâmături.

Ternopil, aflat aproape de granița cu Polonia, era considerat până acum o zonă relativ sigură.

Moscova susține că a vizat instalații energetice și obiective militar-industriale ucrainene.

Erdogan l-a primit pe Zelenski

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a făcut apel la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia și Ucraina pentru a pune capăt unui „război cu consecințe devastatoare”.

În același timp, Volodimir Zelenski, aflat la Ankara, și-a exprimat speranța în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia până la sfârșitul anului.

Delegațiile rusă și ucraineană s-au întâlnit deja de trei ori în acest an – în mai, iunie și iulie – în metropola turcă de pe malurile Bosforului.

„Într-un moment în care efectele distructive ale războiului se agravează pentru cele două părți, considerăm că negocierile de la Istanbul constituie o inițiativă importantă în vederea unei soluții diplomatice. Vedem în special creșterea numărului de atacuri împotriva infrastructurilor energetice și pierderile de vieți omenești rezultate, precum și distrugerile ireparabile pentru ambele părți.

Revitalizarea procesului de la Istanbul cu un cadru complet – un cadru capabil să abordeze problemele de acum acute – ar fi benefic. Suntem de părere că procesul de la Istanbul trebuie reluat într-un format mai restrâns și mai concentrat”, a afirmat șeful statului turc, primindu-l pe omologul său ucrainean la Ankara.

Zelenski: „Sperăm să reluăm schimburile”

La rândul său, Zelenski și-a exprimat speranța reluării schimburilor de prizonieri de război – „Sperăm să reluăm schimburile până la sfârșitul anului, pentru a aduce acasă un număr semnificativ de prizonieri. Turcia ne ajută mult în acest demers”.

În cadrul reuniunilor precedente între delegațiile rusă și ucraineană de la Istanbul, sub auspiciile ministrului turc de Externe, Hakan Fidan, cele două părți conveniseră asupra unor schimburi de prizonieri de război.

Atât Erdogan, cât și Zelenski și-au exprimat dorința ca noi contacte să permită noi acorduri, precum cele încheiate în cadrul întâlnirilor anterioare între reprezentanții Moscovei și Kievului la Istanbul, care au făcut posibilă eliberarea a mii de prizonieri de război ucraineni și ruși.

„Suntem întotdeauna gata să discutăm propunerile cu Rusia pentru a activa încetarea focului și a deschide calea către o pace durabilă”, a continuat el, subliniind că „apreciază, de asemenea, implicarea aliatului nostru, Statele Unite, în acest proces”.

„Evident, am discutat despre situația diplomatică, iar acum s-au activat multe procese. Noi încercăm să facem în așa fel încât această activitate să vizeze într-adevăr pacea, o pace durabilă, garantarea securității”, a mai declarat Zelenski.

Declarațiile președintelui ucrainean apar după ce publicația americană Axios a dezvăluit că emisarii Casei Albe și Kremlinului, Steve Witkoff și, respectiv, Kirill Dmitriev, ar fi negociat în secret un plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

