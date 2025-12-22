RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”

Războiul din Ucraina a intrat luni, 22 decembrie 2025, în a 1.397-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Delegațiile americană și ucraineană au salutat, într-un comunicat comun, „discuții productive și constructive” în cadrul negocierilor pentru pace organizate la Miami.

La reuniunea ținută în vederea încheierii războiului din Ucraina au fost prezenți și aliații europeni ai Kievului.

„În cursul ultimelor trei zile în Florida, delegația ucraineană a avut o serie de reuniuni productive și constructive cu partenerii săi americani și europeni”, se menționează în acest comunicat distribuit pe platforma X de trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și de negociatorul șef al Kievului, Rustem Umerov.

Steve Witkoff a precizat că la întâlnire au participat aliații europeni „pentru a coordona o abordare strategică comună între Ucraina, Statele Unite și Europa.

A avut loc și o întâlnire separată, constructivă, în format SUA – Ucraina, în cadrul căreia au fost abordate patru documente-cheie: dezvoltarea în continuare a unui plan în 20 de puncte, alinierea pozițiilor privind un cadru de asigurare a securității Ucrainei de către SUA și dezvoltarea viitoare a unui plan economic și de prosperitate”.

Zelenski vrea să se consulte cu europenii

Președintele Volodimir Zelenski s-a pronunțat în favoarea unei noi întâlniri cu aliații europeni după discuțiile de la Miami.

„Există sentimentul comun că, după munca echipei noastre diplomatice în SUA, ar trebui să ținem acum consultații cu partenerii europeni într-un cerc mai larg”, a postat pe platforma X Zelenski.

Delegația ucraineană în Florida lucrează cu negociatorii americani și progresează rapid, a scris Zelenski în mesajul său. El a vorbit despre „negocieri constructive”, dar nu a furnizat niciun detaliu. După discuțiile de la Berlin, de duminica trecută și luni, negocierile asupra unei soluții de pace au intrat în următoarea fază la Florida, în acest weekend.

Multe depind de dorința reală a Rusiei de a pune capăt războiului, a scris Zelenski. Zelenski a acuzat Rusia de atacuri pe linia frontului, crime de război în regiune de frontieră și lovituri asupra infrastructurii din Ucraina.

Potrivit președintelui ucrainean, forțele ruse au utilizat aproximativ 1.300 de drone de luptă, aproape 1.200 de bombe cu planare și nouă rachete și rachete de croazieră împotriva Ucrainei numai săptămâna trecută.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front