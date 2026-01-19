Război în Ucraina, ziua 1.425. Spionii lui Zelenski susțin că Rusia ia în calcul atacarea stațiilor electrice ale centralelor nucleare

Războiul din Ucraina a intrat luni, 19 ianuarie 2026, în a 1.423-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Serviciile de informații militare de la Kiev avertizează că Moscova vizează noduri-critice ale rețelei energetice, pentru a lăsa civilii fără curent și fără căldură.

Ce ar pune la cale armata rusă

Armata rusă ar pregăti noi atacuri asupra unor obiective strategice din sistemul energetic al Ucrainei. Este vorba de stațiile de transformare care susțin funcționarea centralelor nucleare, a anunțat Direcția Principală de Informații (GUR) a Ministerului Apărării ucrainean.

„Pentru a forța Ucraina să accepte cereri de capitulare inacceptabile în vederea încheierii războiului, Rusia ia în calcul atacarea unor obiective strategice din sistemul energetic al țării noastre, în special a stațiilor de transformare care alimentează centralele nucleare ucrainene”, a transmis GUR pe canalul său oficial de Telegram.

Ucraina dispune de patru centrale nucleare energetice active – Zaporojie, Rivne, Hmelnițki și Pivdennoukrainsk -, care asigură o parte semnificativă din producția de electricitate a țării. Cea mai mare dintre acestea, centrala de la Zaporojie, este și cea mai mare din Europa și se află sub controlul Rusiei din primele zile ale războiului.

Funcționarea acestor unități depinde de conectarea lor la rețeaua energetică națională, prin stații de transformare și linii de înaltă tensiune, care permit evacuarea energiei produse și menținerea siguranței reactoarelor.

Ofițerii ucraineni de informații spun că Moscova urmărește să deconecteze reactoarele centralelor nucleare de la sistemul energetic unificat al Ucrainei. Dacă acest plan va reuși, populația civilă ar putea rămâne „complet fără electricitate și căldură”.

„Intențiile lor demonstrează…”

„Până la jumătatea lunii ianuarie, forțele ruse au desfășurat activități de recunoaștere asupra a 10 obiective critice de infrastructură energetică din nouă regiuni ale Ucrainei.

Intențiile Kremlinului de a ataca stații de transformare, folosind mijloace hibride pentru a afecta producția de energie a centralelor nucleare, demonstrează caracterul genocidar al războiului”, au precizat serviciile de informații.

Totodată, Rusia intenționează să își intensifice campania de presiune asupra statelor europene și asupra Occidentului, în ansamblu. Scopul este descurajarea sprijinului acordat Ucrainei, în special a celui care vizează capacitatea de a respinge atacurile aeriene rusești asupra infrastructurii energetice critice.

