Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.425. Spionii lui Zelenski susțin că Rusia ia în calcul atacarea stațiilor electrice ale centralelor nucleare

Război în Ucraina, ziua 1.425. Spionii lui Zelenski susțin că Rusia ia în calcul atacarea stațiilor electrice ale centralelor nucleare

19 ian. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1.425. Spionii lui Zelenski susțin că Rusia ia în calcul atacarea stațiilor electrice ale centralelor nucleare
Spionii lui Zelenski susțin că Rusia ia în calcul atacarea stațiilor electrice ale centralelor nucleare / Sursa: Shuttestock - caracter ilustrativ

Războiul din Ucraina a intrat luni, 19 ianuarie 2026, în a 1.423-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Serviciile de informații militare de la Kiev avertizează că Moscova vizează noduri-critice ale rețelei energetice, pentru a lăsa civilii fără curent și fără căldură.

Ce ar pune la cale armata rusă

Armata rusă ar pregăti noi atacuri asupra unor obiective strategice din sistemul energetic al Ucrainei. Este vorba de stațiile de transformare care susțin funcționarea centralelor nucleare, a anunțat Direcția Principală de Informații (GUR) a Ministerului Apărării ucrainean.

„Pentru a forța Ucraina să accepte cereri de capitulare inacceptabile în vederea încheierii războiului, Rusia ia în calcul atacarea unor obiective strategice din sistemul energetic al țării noastre, în special a stațiilor de transformare care alimentează centralele nucleare ucrainene”, a transmis GUR pe canalul său oficial de Telegram.

Ucraina dispune de patru centrale nucleare energetice active – Zaporojie, Rivne, Hmelnițki și Pivdennoukrainsk -, care asigură o parte semnificativă din producția de electricitate a țării. Cea mai mare dintre acestea, centrala de la Zaporojie, este și cea mai mare din Europa și se află sub controlul Rusiei din primele zile ale războiului.

Funcționarea acestor unități depinde de conectarea lor la rețeaua energetică națională, prin stații de transformare și linii de înaltă tensiune, care permit evacuarea energiei produse și menținerea siguranței reactoarelor.

Ofițerii ucraineni de informații spun că Moscova urmărește să deconecteze reactoarele centralelor nucleare de la sistemul energetic unificat al Ucrainei. Dacă acest plan va reuși, populația civilă ar putea rămâne „complet fără electricitate și căldură”.

„Intențiile lor demonstrează…”

„Până la jumătatea lunii ianuarie, forțele ruse au desfășurat activități de recunoaștere asupra a 10 obiective critice de infrastructură energetică din nouă regiuni ale Ucrainei.

Intențiile Kremlinului de a ataca stații de transformare, folosind mijloace hibride pentru a afecta producția de energie a centralelor nucleare, demonstrează caracterul genocidar al războiului”, au precizat serviciile de informații.

Totodată, Rusia intenționează să își intensifice campania de presiune asupra statelor europene și asupra Occidentului, în ansamblu. Scopul este descurajarea sprijinului acordat Ucrainei, în special a celui care vizează capacitatea de a respinge atacurile aeriene rusești asupra infrastructurii energetice critice.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Citește și

SURSE Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda
16:25
Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda
ECONOMIE Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă
16:21
Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă
SURSE Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”
16:06
Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”
INEDIT Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc
15:46
Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc
ECONOMIE Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația
15:42
Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația
INCIDENT Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat”
15:13
Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat”
Mediafax
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Soarele a dezlănțuit o erupție colosală de clasă X în direcția Pământului
SURSE Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
16:29
Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
EXCLUSIV Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
16:23
Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
NEWS ALERT Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
16:07
Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
NEWS ALERT Coaliția a decis să-și asume răspunderea în Parlament pe reforma administrației – SURSE
15:54
Coaliția a decis să-și asume răspunderea în Parlament pe reforma administrației – SURSE
REACȚIE Starmer respinge amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Războiul comercial nu este în interesul nimănui”
15:46
Starmer respinge amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Războiul comercial nu este în interesul nimănui”
EXCLUSIV Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”
15:43
Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”

Cele mai noi

Trimite acest link pe