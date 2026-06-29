Război în Ucraina, ziua 1.586. Putin îi așteaptă la Moscova pe negociatorii americani. „Suntem pregătiți să discutăm toate detaliile”

Războiul din Ucraina a intrat, luni, 29 iunie 2026, în a 1586-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Vladimir Putin a transmis că „așteaptă” sosirea negociatorilor americani pentru a relua discuțiile despre Ucraina, imediat ce Washingtonul va fi mai puțin ocupat cu Iranul.

Putin: „Așteptăm”

„Așteptăm, odată ce toate evenimentele se vor fi încheiat și faza fierbinte a dosarului iranian se va fi terminat, sosirea acestor reprezentanți ai administrației americane pe care i-am întâlnit, deja, la Moscova”, a declarat Putin într-un interviu acordat unui jurnalist rus, publicat de Kremlin.

El a răspuns unei întrebări referitoare la starea relațiilor ruso-americane după summitul G7 din Franța. Acolo, președintele american Donald Trump a estimat că „Rusia ar trebui să încheie un acord cu Ucraina” pentru a pune capăt conflictului.

„Suntem pregătiți să continuăm negocierile și discutarea tuturor detaliilor”, a adăugat liderul de la Kremlin.

De obicei reticent în a sprijini Kievul, Trump a estimat în timpul summitului G7 din Franța că „Rusia ar trebui să încheie un acord” și că Washingtonul ar putea reintroduce sancțiunile ridicate. Această poziție a fost interpretată ca o schimbare neașteptată în favoarea Ucrainei.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat săptămâna trecută, în fața diplomaților străini acreditați la Moscova, că „Statele Unite par să renunțe la orice pretenție la rolul de mediator imparțial și să urmeze, dimpotrivă, o cale ce constă în intensificarea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei”.