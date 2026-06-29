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Război în Ucraina, ziua 1.586. Putin îi așteaptă la Moscova pe negociatorii americani. „Suntem pregătiți să discutăm toate detaliile”

Război în Ucraina, ziua 1.586. Putin îi așteaptă la Moscova pe negociatorii americani. „Suntem pregătiți să discutăm toate detaliile”
Război în Ucraina, ziua 1.586. Putin îi așteaptă la Moscova pe negociatorii americani / Sursa FOTO: Mediafax
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Războiul din Ucraina a intrat, luni, 29 iunie 2026, în a 1586-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Vladimir Putin a transmis că „așteaptă” sosirea negociatorilor americani pentru a relua discuțiile despre Ucraina, imediat ce Washingtonul va fi mai puțin ocupat cu Iranul.

Putin: „Așteptăm”

„Așteptăm, odată ce toate evenimentele se vor fi încheiat și faza fierbinte a dosarului iranian se va fi terminat, sosirea acestor reprezentanți ai administrației americane pe care i-am întâlnit, deja, la Moscova”, a declarat Putin într-un interviu acordat unui jurnalist rus, publicat de Kremlin.

El a răspuns unei întrebări referitoare la starea relațiilor ruso-americane după summitul G7 din Franța. Acolo, președintele american Donald Trump a estimat că „Rusia ar trebui să încheie un acord cu Ucraina pentru a pune capăt conflictului.

„Suntem pregătiți să continuăm negocierile și discutarea tuturor detaliilor”, a adăugat liderul de la Kremlin.

De obicei reticent în a sprijini Kievul, Trump a estimat în timpul summitului G7 din Franța că Rusia ar trebui să încheie un acord” și că Washingtonul ar putea reintroduce sancțiunile ridicate. Această poziție a fost interpretată ca o schimbare neașteptată în favoarea Ucrainei.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat săptămâna trecută, în fața diplomaților străini acreditați la Moscova, că „Statele Unite par să renunțe la orice pretenție la rolul de mediator imparțial și să urmeze, dimpotrivă, o cale ce constă în intensificarea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei”.

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