Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1274. A doua reuniune la nivel înalt: șeful Statului Major interarme al SUA, întâlnire cu omologii săi europeni

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1274. A doua reuniune la nivel înalt: șeful Statului Major interarme al SUA, întâlnire cu omologii săi europeni

20 aug. 2025, 07:38, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1274. A doua reuniune la nivel înalt: șeful Statului Major interarme al SUA, întâlnire cu omologii săi europeni

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 20 august 2025, în a 1.274-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Șeful Statului Major interarme al SUA, generalul Dan Caine, a avut o întâlnire, marți seară, cu lideri militari europeni pe tema Ucrainei, a declarat un oficial al Pentagonului citat de AFP. Participanții la reuniune au discutat „cele mai bune opțiuni pentru un posibil acord de pace în Ucraina”, a declarat oficialul, sub rezerva anonimatului.

O întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski „trebuie să fie pregătită minuțios” în prealabil și orice acord de pace între Rusia și Ucraina trebuie să țină cont de „interesele de securitate ale Rusiei”, a reacționat ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, după întâlnirile avute luni la Casa Albă de Trump cu Zelenski și un grup de lideri europeni.

Trump: „Cred că Putin s-a săturat de război”

Pe de altă parte, Trump a declarat că speră ca omologul său rus să „fie drăguț” și să avanseze spre încheierea războiului în Ucraina, dar a admis că este posibil ca liderul de la Kremlin să nu dorească să încheie o înțelegere, deși „este sătul” de acest război.

În ceea ce-l privește pe liderul ucrainean, acesta este prea inflexibil, remarcă președintele Statelor Unite.

În ciuda notei optimiste în care s-au încheiat summitul Trump-Putin, de vineri, din Alaska, divergențele rămân numeroase și dificil de soluționat. De pildă, Zelenski respinge ideea de a ceda teritorii, iar Rusia nu acceptă desfășurarea de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina. Mai departe, aliații europeni asigură Ucraina de tot sprijinul dacă va continua războiul.

„Nu cred că va fi o problemă, ca să fiu sincer cu dumneavoastră. Cred că Putin s-a săturat de asta (n.r. – s-a săturat de război). Cred că toți s-au săturat de asta, dar niciodată nu se știe. În următoarele săptămâni vom afla despre ce intenții are președintele Putin (…) Este posibil să nu vrea să încheie o înțelegere”, iar dacă este așa, „s-ar putea confrunta cu o situație dificilă”, a spus Trump într-un interviu la postul Fox News.

Despre garanțiile de securitate

Referitor la garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe care Kievul și aliații săi europeni le solicită ca parte a oricărui acord de pace, Trump a spus că, deși Europa este dispusă să trimită trupe, Statele Unite nu vor face acest lucru, însă ar putea oferi o asistență de alt tip.

„Va exista o anumită formă de garanție de securitate. Dar aceasta nu poate fi NATO. Ei (n.r. – aliații europeni ai Ucrainei) sunt dispuși să trimită trupe pe teren. Noi suntem dispuși să-i ajutăm cu unele lucruri, probabil am putea vorbi în special de misiuni aeriene”, a indicat Trump, vag.

Ideea desfășurării unui contingent de trupe străine în Ucraina a fost intens promovată de-a lungul timpului de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul britanic Keir Starmer, care au creat și o așa-numită „coaliție a voluntarilor”, alcătuită din țări susținătoare ale Ucrainei și care ar fi dispuse să participe cu trupe sau cu alte contribuții la o astfel de forță.

Serghei Lavrov a fost scurt în comentarea acestei ipoteze: Rusia respinge prezența unui contingent militar cu soldați proveniți din țările membre NATO și a avertizat că aceasta ar conduce la o „escaladare incontrolabilă a conflictului, cu consecințe imprevizibile”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Mediafax
Horoscop 20 august 2025. Unele zodii avansează, altele își regăsesc pasiunea și echilibrul
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Peste 1.100 de decese atribuite valului de căldură din ultimlele 16 zile, în Spania
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Un bărbat a murit după ce a căzut din trenul Iași-Timișoara. Acesta a fost găsit după două zile
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
Călin Georgescu revine spectaculos în prim-planul politic. Planul, scos la iveală: Vor încerca să atace foarte serios
Evz.ro
România pierde 1,5 miliarde de euro pe mâna CFR. Fonduri PNRR anulate
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
De necrezut! Fosta concurentă de la ”Casa Iubirii”, condamnată penal pentru accesarea ilegală a unor fonduri de la stat în pandemie. Ce au decis judecătorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Vladimir Putin este „un prădător și un căpcăun”, avertizează Emmanuel Macron
EXTERNE China continuă să își dezvolte capacitățile NUCLEARE/ Pentagonul avertizează asupra unui scenariu în care Beijingul și-ar putea folosi arsenalul
09:06
China continuă să își dezvolte capacitățile NUCLEARE/ Pentagonul avertizează asupra unui scenariu în care Beijingul și-ar putea folosi arsenalul
SPORT Cristi Borcea a anunțat cine e cel mai bun FOTBALIST din România: „O să-l vedem la națională”
09:04
Cristi Borcea a anunțat cine e cel mai bun FOTBALIST din România: „O să-l vedem la națională”
SPORT Trei jucători de la FCSB pot rata meciul cu Aberdeen din Scoția. „Noi nu avem ce face”
08:46
Trei jucători de la FCSB pot rata meciul cu Aberdeen din Scoția. „Noi nu avem ce face”
ACTUALITATE Șeful securității din SUA revocă autorizaţiile pentru 37 de membri ai serviciilor de informaţii americane, la cererea lui Donald Trump
08:20
Șeful securității din SUA revocă autorizaţiile pentru 37 de membri ai serviciilor de informaţii americane, la cererea lui Donald Trump
INTERVIU EXCLUSIV Exod uriaș al magistraților către pensie. “Suntem zilnic sub ASALT, vinovatul de serviciu pentru pasivitatea celorlalte puteri în stat”
08:00
Exod uriaș al magistraților către pensie. “Suntem zilnic sub ASALT, vinovatul de serviciu pentru pasivitatea celorlalte puteri în stat”
POLITICĂ Senatorii se întorc din vacanță, miercuri, pentru OUG privind investițiile din PNRR și pentru proiectul cerut de Crin Antonescu în campania electorală
07:45
Senatorii se întorc din vacanță, miercuri, pentru OUG privind investițiile din PNRR și pentru proiectul cerut de Crin Antonescu în campania electorală