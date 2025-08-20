RĂZBOI în Ucraina, ziua 1274. A doua reuniune la nivel înalt: șeful Statului Major interarme al SUA, întâlnire cu omologii săi europeni

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 20 august 2025, în a 1.274-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Șeful Statului Major interarme al SUA, generalul Dan Caine, a avut o întâlnire, marți seară, cu lideri militari europeni pe tema Ucrainei, a declarat un oficial al Pentagonului citat de AFP. Participanții la reuniune au discutat „cele mai bune opțiuni pentru un posibil acord de pace în Ucraina”, a declarat oficialul, sub rezerva anonimatului.

O întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski „trebuie să fie pregătită minuțios” în prealabil și orice acord de pace între Rusia și Ucraina trebuie să țină cont de „interesele de securitate ale Rusiei”, a reacționat ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, după întâlnirile avute luni la Casa Albă de Trump cu Zelenski și un grup de lideri europeni.

Trump: „Cred că Putin s-a săturat de război”

Pe de altă parte, Trump a declarat că speră ca omologul său rus să „fie drăguț” și să avanseze spre încheierea războiului în Ucraina, dar a admis că este posibil ca liderul de la Kremlin să nu dorească să încheie o înțelegere, deși „este sătul” de acest război.

În ceea ce-l privește pe liderul ucrainean, acesta este prea inflexibil, remarcă președintele Statelor Unite.

În ciuda notei optimiste în care s-au încheiat summitul Trump-Putin, de vineri, din Alaska, divergențele rămân numeroase și dificil de soluționat. De pildă, Zelenski respinge ideea de a ceda teritorii, iar Rusia nu acceptă desfășurarea de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina. Mai departe, aliații europeni asigură Ucraina de tot sprijinul dacă va continua războiul.

„Nu cred că va fi o problemă, ca să fiu sincer cu dumneavoastră. Cred că Putin s-a săturat de asta (n.r. – s-a săturat de război). Cred că toți s-au săturat de asta, dar niciodată nu se știe. În următoarele săptămâni vom afla despre ce intenții are președintele Putin (…) Este posibil să nu vrea să încheie o înțelegere”, iar dacă este așa, „s-ar putea confrunta cu o situație dificilă”, a spus Trump într-un interviu la postul Fox News.

Despre garanțiile de securitate

Referitor la garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe care Kievul și aliații săi europeni le solicită ca parte a oricărui acord de pace, Trump a spus că, deși Europa este dispusă să trimită trupe, Statele Unite nu vor face acest lucru, însă ar putea oferi o asistență de alt tip.

„Va exista o anumită formă de garanție de securitate. Dar aceasta nu poate fi NATO. Ei (n.r. – aliații europeni ai Ucrainei) sunt dispuși să trimită trupe pe teren. Noi suntem dispuși să-i ajutăm cu unele lucruri, probabil am putea vorbi în special de misiuni aeriene”, a indicat Trump, vag.

Ideea desfășurării unui contingent de trupe străine în Ucraina a fost intens promovată de-a lungul timpului de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul britanic Keir Starmer, care au creat și o așa-numită „coaliție a voluntarilor”, alcătuită din țări susținătoare ale Ucrainei și care ar fi dispuse să participe cu trupe sau cu alte contribuții la o astfel de forță.

Serghei Lavrov a fost scurt în comentarea acestei ipoteze: Rusia respinge prezența unui contingent militar cu soldați proveniți din țările membre NATO și a avertizat că aceasta ar conduce la o „escaladare incontrolabilă a conflictului, cu consecințe imprevizibile”.

