Războiul din Ucraina a intrat joi, 21 august 2025, în a 1.275-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Forțele de securitate ruse au ucis trei ucraineni membri ai unei unități de elită de sabotaj și recunoaștere și au capturat tot atâția într-o operațiune în regiunea de graniță Briansk, a anunțat miercuri Serviciul Federal de Securitate rus (FSB).

Pregăteau atacuri asupra infrastructurilor de transport

Potrivit FSB, grupul de sabotaj destructurat pregătea atacuri teroriste asupra infrastructurilor de transport ruse și era alcătuit din membri ai unității de operațiuni speciale a Direcției Generale de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării.

Membrii acestui grup, care au opus rezistență, au fost instruiți „cu participarea directă a agenților serviciilor secrete occidentale în Ucraina, precum și în Lituania, Estonia și Norvegia”, susține serviciul rus.

„La locul confruntării au fost confiscate șase arme automate de asalt de producție americană și prevăzute cu amortizor, 16 kilograme de exploziv plastic de producție cehă și detonatoare, precum și o mare cantitate de grenade și muniții tip NATO”, a enumerat FSB.

Conform acestui serviciu, cei trei militari de elită ucraineni din acest grup luați prizonieri au mărturisit în timpul interogatoriului că în septembrie anul trecut au participat la o altă operațiune specială în care au sabotat cu explozivi căi ferate în regiunea rusă Belgorod.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front