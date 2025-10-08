RĂZBOI în Ucraina, ziua 1323. Atac cu dronă asupra unei centrale nucleare din Rusia

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 8 octombrie 2025, în a 1.323-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a dat asigurări că nu există „consecințe pentru siguranța nucleară”, după ce o dronă ucraineană a lovit turnul de răcire al unei centrale nucleare din Rusia.

Atacul, asupra centralei nucleare de la Novovoronej

Operatorul nuclear rus Rosenergoatom a raportat pe Telegram că „o dronă de luptă a forțelor armate ucrainene a încercat să atace un turn de răcire la centrala nucleară din Novovoronej”, în centrul Rusiei, în cursul nopții de luni spre marți.

AIEA a indicat că a fost informată de Rusia că o dronă a lovit centrala.

„Nu au existat consecințe pentru siguranța nucleară și nicio modificare a nivelurilor de radiații la fața locului”, a postat AIEA pe X. Directorul Agenției, Rafael Grossi, „reiterează faptul că centralele nucleare nu trebuie niciodată atacate”, se adaugă în mesaj.

Rosenergoatom a menționat că drona „a fost neutralizată prin mijloace tehnice” în apropierea centralei, provocând explozia acesteia după ce a lovit turnul de răcire. „Nu au existat pagube sau răniți”, a spus operatorul, adăugând că incidentul nu a afectat funcționarea centralei.

Ucraina nu a comentat în niciun fel incidentul.

Kievul și-a intensificat atacurile împotriva infrastructurii energetice și petroliere ruse, considerând acest lucru un răspuns legitim la ofensiva Moscovei și la atacurile sale.

Rusia și Ucraina se acuză reciproc de atacarea centralelor atomice în timpul celor trei ani și jumătate de război, ceea ce stârnește temeri privind un accident nuclear.

Centrala nucleară din Zaporojie, în sudul Ucrainei, care a căzut în mâinile forțelor ruse la scurt timp după începerea războiului, este deconectată de la rețeaua electrică de două săptămâni. Ea depinde de generatoare electrice de rezervă pentru a-și întreține sistemele de răcire și alte dispozitive de siguranță.

