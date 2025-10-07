RĂZBOI în Ucraina, ziua 1322. Bombardamente la 1 km distanță de centrala nucleară de la Zaporojie

Războiul din Ucraina a intrat marți, 7 octombrie 2025, în a 1.322-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipa sa de la centrala nucleară din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a auzit mai multe serii de bombardamente în apropiere.

Riscuri de securitate nucleară

Potrivit Reuters, atacurile din ultimele zile amplifică riscul unor consecințe catastrofale.

Rafael Grossi, șeful AIEA, organism ONU de supraveghere nucleară, avertizează, într-o postare pe platforma X, că aceste bombardamente cresc riscurile de securitate nucleară la centrala din Zaporojie, care de aproape două săptămâni funcționează fără alimentare externă din cauza unei linii electrice avariate.

Conform experților AIEA, două proiectile au căzut la o distanță de 1,25 km de perimetrul centralei, după o serie de tiruri trase în vecinătatea uzinei din Zaporojie.

Agenția de presă ucraineană UNN a relatat anterior că directorul general al AIEA poartă negocieri atât cu Rusia, cât și cu Ucraina pentru restabilirea alimentării externe cu energie electrică a centralei nucleare din Zaporojie.

