12 oct. 2025, 07:32, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1327. Cuba dezminte: nu a trimis soldați care să lupte de partea Rusiei!

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 12 octombrie 2025, în a 1.327-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Cuba a dezmințit „categoric” că ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, precizând că justiția țării îi sancționează pe mercenari.

„Cuba respinge acuzațiile mincinoase”

„Cuba respinge acuzațiile mincinoase pe care guvernul SUA le difuzează cu privire la o pretinsă participare a Cubei la conflictul militar în Ucraina. Cuba nu este parte la conflictul armat în Ucraina, nici nu participă cu efective militare acolo și nici în altă țară”, a transmis într-un comunicat Ministerul cubanez de Externe.

În septembrie 2023, după dezvăluiri din presă, guvernul cubanez informase despre existența unei rețele criminale suspectate că ar recruta persoane pe insulă pentru a participa la războiul în Ucraina și despre arestarea a 17 persoane.

Ministerul de Externe a indicat, sâmbătă, că, de atunci, 26 de persoane fuseseră condamnate la pedepse de la cinci la 14 ani de închisoare pentru „delictul de a participa la o activitate mercenară”.

„Suntem la curent cu informațiile potrivit cărora cetățeni cubanezi luptă alături de trupe rusești în războiul Rusia-Ucraina. Regimul cubanez nu a reușit să-și protejeze cetățenii împotriva utilizării lor ca pioni în războiul Rusia-Ucraina”, declarase pentru AFP un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american.

Ucraina acuză: „Le cunoaștem numele”

Potrivit unei organizații guvernamentale ucrainene denumite „I want to live” („Vreau să trăiesc”), Rusia a recrutat cubanezi la începutul anului 2023. „Cunoaștem cu certitudine numele și coordonatele personale a 1.028 de cubanezi care au semnat contracte cu forțele armate ruse în perioada 2023-2024”, a indicat organizația.

Potrivit Ministerului cubanez de Externe, autoritățile nu dispun de nicio informație precisă despre cetățeni cubanezi care „ar fi participat la conflict din propria lor inițiativă în cadrul forțelor militare ale celor două tabere angajate în conflictul armat între Rusia și Ucraina”.

„Este incontestabil că niciunul dintre ei nu beneficiază de sprijin, angajament și consimțământ al statului cubanez pentru acțiunile sale”, subliniază ministerul.

În septembrie 2023, o publicație din Miami a relevat cazul a doi cubanezi de 19 ani care au afirmat în înregistrări video că ar fi fost înșelați prin Facebook să lucreze ca zidari pe șantiere de construcții în Ucraina cu armata rusă și au fost trimiși pe front.

AFP a intrat în contact cu doi cubanezi la Havana care nu au dorit să-și dea numele și nici să fie filmați, iar aceștia au confirmat că un contract le fusese propus pentru a lucra în construcții pentru armata rusă, în schimbul rezidenței în Rusia și al unui salariu în ruble echivalent cu aproximativ 2.000 de dolari.

