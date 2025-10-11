Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1326. Bilanțul ultimului atac masiv rusesc asupra Kievului. S-a tras inclusiv cu rachete hipersonice

11 oct. 2025, 07:34
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1326. Bilanțul ultimului atac masiv rusesc asupra Kievului

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 11 octombrie 2025, în a 1.326-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atacurile cu drone și rachete rusești de vineri, 9 octombrie, au rănit cel puțin 20 de persoane în Kiev, au avariat clădiri rezidențiale și au provocat întreruperi de curent în mai multe zone din Ucraina.

Un copil a fost ucis în atacuri separate în sud-estul țării, arată bilanțul celui mai puternic atac rusesc din ultima perioadă.

„Brusc, s-a auzit un sunet ascuțit”

În centrul capitalei Kiev, echipele de salvare au scos peste 20 de persoane dintr-un bloc de 17 etaje, în timp ce flăcările cuprindeau etajele șase și șapte. Cinci persoane au fost spitalizate, iar altele au primit primul ajutor la fața locului, au transmis autoritățile, potrivit AP.

Locuitorii dintr-un cartier central din Kiev, care a fost lovit în atacuri, au descris scena haosului din atacul nocturn.

„Toată lumea dormea și, brusc, s-a auzit un sunet ascuțit; era clar că ceva zbura. Am reușit să trag pătura peste cap, iar apoi a lovit atacul – a spart ferestrele, iar sticla a zburat aproape până la ușă. La început, focul era la etajul șase sau șapte, iar flăcările s-au ridicat rapid și s-au răspândit la alte etaje. Așa că toți cei care au putut au părăsit clădirea, fără să știe cum se va termina”, a declarat pentru Associated Press Tetiana Lemishevska, o locuitoare în vârstă de 61 de ani.

În regiunea sud-estică Zaporojie, zonele rezidențiale și instalațiile energetice au fost bombardate cu drone de atac, rachete și bombe ghidate, ucigând un băiat de 7 ani și rănindu-I pe părinții acestuia și pe alte persoane, au declarat oficialii administrației militare. O centrală hidroelectrică din zonă a fost oprită, din precauție.

Zelenski ia în derâdere loviturile rușilor

Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că atacurile au vizat instalațiile energetice care alimentează armata ucraineană. Forțele ruse au folosit rachete hipersonice Kinzhal și drone de atac, fără a da detalii despre instalațiile vizate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că a atacat orașele ucrainene ca răspuns la eșecurile de pe frontul de est. „Nu pot arăta nimic pe câmpul de luptă. Tot ce pot face este să atace sectorul energetic și să atace orașele noastre”, a declarat Zelenski.

