RĂZBOI în Ucraina, ziua 1331. AIEA insistă pentru reluarea „cât de curând” a lucrărilor de reparații la centrala Zaporojie

Războiul din Ucraina a intrat joi, 16 octombrie 2025, în a 1.331-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a afirmat că se așteaptă ca reparațiile să înceapă „în curând” pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie.

El a descris situația actuală drept „nesustenabilă”, transmite AFP.

„Continui să mă consult cu Ucraina și Rusia”

„Continui să mă consult cu Ucraina și Rusia, astfel încât aceste lucrări să poată începe în zilele următoare”, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) într-un comunicat.

Situl ocupat de forțele ruse din martie 2022 și-a pierdut pe 23 septembrie conexiunea la rețea pentru a 10-a oară și este cea mai lungă întrerupere totală a alimentării cu energie externă a centralei nucleare de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Centrala, cea mai mare din Europa, este alimentată de atunci de șapte generatoare diesel de urgență și „sunt necesare reparații la liniile electrice de ambele părți ale liniei frontului, la câțiva kilometri de sit”, a adăugat Grossi.

Potrivit AIEA, siguranța nucleară rămâne „menținută”, combustibilul nuclear din cele șase reactoare oprite continuând să fie răcit eficient, iar nivelurile de radioactivitate fiind normale.

Situată în apropierea orașului Energodar, de-a lungul râului Nipru, centrala nucleară este vecină cu linia frontului. Echipa agenției aflată la fața locului „continuă să raporteze activități militare la diferite distanțe de sit”, potrivit textului.

Centrala, ocupată de ruși din 2022

Cele șase reactoare ale centralei, care produceau aproximativ o cincime din energia electrică a Ucrainei înainte de război, au fost închise după preluarea controlului de către Moscova.

Însă centrala are nevoie de electricitate pentru a-și menține sistemele de răcire și siguranță care previn un accident nuclear, cum ar fi topirea miezului. La începutul lui octombrie, Moscova a transmis că „situația este sub control la Zaporojie”, după afirmații alarmante ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc în repetate rânduri că riscă o catastrofă nucleară atacând centrala și s-au învinovățit reciproc pentru deconectarea de la rețeaua electrică.

„Niciuna dintre părți nu ar avea interes într-un accident nuclear și sunt în contact constant cu acestea cu scopul de a asigura restabilirea rapidă a conexiunii”, a declarat Rafael Grossi la începutul lunii octombrie.

