Război în Ucraina, ziua 1488. Zelenski, dezamăgit după discuțiile americano-ucrainene din Florida: „Atenția SUA este concentrată pe Iran”

Războiul din Ucraina a intrat luni, 23 martie 2026, în a 1.488-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Delegațiile ucraineană și americană au încheiat, duminică, a doua zi de discuții în Florida privind găsirea unor modalități de a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski.

Rușii nu au fost prezenți la discuții

Reprezentanții Rusiei nu au fost prezenți la discuții. La fel ca la tratativele anterioare, delegația americană a fost condusă de emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și de Jared Kushner, ginerele președintelui.

„Este clar că atenția părții americane în acest moment este concentrată în principal pe situația legată de Iran și de regiunea din jurul acestuia, dar războiul Rusiei împotriva Ucrainei trebuie de asemenea să se încheie.

Există indicii că ar putea avea loc și alte schimburi de prizonieri de război, ceea ce ar fi într-adevăr o veste foarte bună și o confirmare a faptului că diplomația funcționează. Sperăm că acest lucru se va concretiza”, a spus Zelenski, care și-a manifestat din nou nemulțumirea că din cauza războiului împotriva Iranului țara sa nu mai primește atenția de care beneficia înainte.

Mai devreme, el le-a cerut susținătorilor occidentali ai Ucrainei să mențină presiunea asupra Rusiei cu noi sancțiuni și le-a sugerat să sechestreze toate navele din așa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol – „Flota din umbră a Rusiei nu trebuie să se simtă în siguranță în apele europene și nicăieri în altă parte. Petrolierele care alimentează bugetul de război pot și trebuie să fie oprite și blocate, nu eliberate, pur și simplu”.

Ce s-a întâmplat la ultimele negocieri

Ultima rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA, a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva și s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri și a abordării modalităților de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace, o perspectivă ce rămâne, însă, îndepărtată, scrie Agerpres.

Conform surselor diplomatice, discuțiile au fost foarte tensionate și Rusia nu a cedat niciun punct din cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să renunțe la regiunea Donbas. Zelenski refuză să-și asume politic o cedare teritorială și cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susține că a priori va fi respins de populație.

