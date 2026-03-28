Război în Ucraina, ziua 1493. Americanii îl acuză pe Zelenski că „a mințit" în legătură cu garanțiile de securitate. Ce plan are Putin

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 28 martie 2026, în a 1.493-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Secretarul de Stat american Marco Rubio l-a acuzat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că „a mințit” atunci când a susținut că Statele Unite condiționează garanțiile de securitate acordate Ucrainei de concesii teritoriale în favoarea Rusiei.

„Este o minciună”

„Este o minciună”, le-a declarat Rubio reporterilor după o reuniune G7 lângă Paris. „L-am văzut pe Zelenski afirmând asta și este regretabil că a spus-o, pentru că știe că nu este adevărat”, a continuat șeful diplomației americane, în contextul în care negocierile pentru a pune capăt războiului de patru ani declanșat de invazia rusă în Ucraina rămân blocate.

În același timp, Rubio a mai spus că Statele Unite nu exclud devierea transporturilor de arme destinate Ucrainei pentru a-și satisface nevoile în războiul împotriva Iranului, și a minimalizat totodată impactul Rusiei în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Nimic nu a fost deviat, încă, dar s-ar putea întâmpla. Dacă avem nevoie de ceva pentru America, iar acel ceva este american, îl vom păstra mai întâi pentru America”, a  mai declarat secretarul de Stat american.

Putin nu exclude o reapropiere de Europa

În același timp, președintele rus Vladimir Putin declară că țara sa nu exclude o reapropiere de Europa. Susținând un discurs la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei, Putin a declarat, conform unei transcrieri emise de Kremlin, că „nu am respins niciodată dezvoltarea acestor relații, nici restabilirea lor”.

El a invocat în repetate rânduri înlăturarea președintelui ucrainean Viktor Ianukovici, în urma protestelor de masă din 2014 din Ucraina, drept una dintre cauzele rupturii. Ulterior, a vorbit despre o lovitură de stat care a fost susținută de SUA și de mai multe state europene. Acest lucru a marcat începutul „lanțului de evenimente tragice care se desfășoară încă în Ucraina”, a afirmat el.

În 2014, Putin a anexat peninsula Crimeea, iar în 2022 a ordonat invadarea țării. După patru ani, Moscova își menține obiectivele de război și a respins până acum orice implicare europeană într-un acord de pace.

Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a oferit o evaluare a relațiilor cu statele europene în cadrul reuniunii Consiliului rus de Securitate, însă declarațiile sale nu au fost citate de Kremlin.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Mediafax
Avertizări ANM: Cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic la munte, în mai multe județe
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Afaceristul din România, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă! Divorțul anului scoate la iveală secrete tulburătoare!
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Lovitură dureroasă pentru Denise Rifai! Dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Dan Alexa
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Un sistem solar în devenire? Două planete, surprinse în formare în discul unei stele tinere
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să fiu un jurnalist care relata despre răstignirea lui Iisus”
10:30
Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să fiu un jurnalist care relata despre răstignirea lui Iisus”
ANALIZA de 10 Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
10:00
Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În martie 1917 s-a prăbușit un imperiu. Nu se aștepta nimeni să cadă țarul”
10:00
Ion Cristoiu: „În martie 1917 s-a prăbușit un imperiu. Nu se aștepta nimeni să cadă țarul”
ACTUALITATE Valentin Stan: Când Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile a dat dovadă de slăbiciune. Nu au putut să se lupte direct cu cei care îl atacau
09:30
Valentin Stan: Când Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile a dat dovadă de slăbiciune. Nu au putut să se lupte direct cu cei care îl atacau
RĂZBOI Strategia „mozaic” a Iranului încă funcționează, deși 8 figuri-cheie ale regimului de la Teheran au fost ucise în atacurile americano-israeliene
09:00
Strategia „mozaic” a Iranului încă funcționează, deși 8 figuri-cheie ale regimului de la Teheran au fost ucise în atacurile americano-israeliene
SPORT Victorie mare pentru „tricolorii mici” la Priștina! Kosovo – România 0-1 cu selecționerul Curelea eliminat
08:40
Victorie mare pentru „tricolorii mici” la Priștina! Kosovo – România 0-1 cu selecționerul Curelea eliminat

