Război în Ucraina, ziua 1493. Americanii îl acuză pe Zelenski că „a mințit” în legătură cu garanțiile de securitate. Ce plan are Putin

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 28 martie 2026, în a 1.493-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Secretarul de Stat american Marco Rubio l-a acuzat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că „a mințit” atunci când a susținut că Statele Unite condiționează garanțiile de securitate acordate Ucrainei de concesii teritoriale în favoarea Rusiei.

„Este o minciună”

„Este o minciună”, le-a declarat Rubio reporterilor după o reuniune G7 lângă Paris. „L-am văzut pe Zelenski afirmând asta și este regretabil că a spus-o, pentru că știe că nu este adevărat”, a continuat șeful diplomației americane, în contextul în care negocierile pentru a pune capăt războiului de patru ani declanșat de invazia rusă în Ucraina rămân blocate.

În același timp, Rubio a mai spus că Statele Unite nu exclud devierea transporturilor de arme destinate Ucrainei pentru a-și satisface nevoile în războiul împotriva Iranului, și a minimalizat totodată impactul Rusiei în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Nimic nu a fost deviat, încă, dar s-ar putea întâmpla. Dacă avem nevoie de ceva pentru America, iar acel ceva este american, îl vom păstra mai întâi pentru America”, a mai declarat secretarul de Stat american.

Putin nu exclude o reapropiere de Europa

În același timp, președintele rus Vladimir Putin declară că țara sa nu exclude o reapropiere de Europa. Susținând un discurs la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei, Putin a declarat, conform unei transcrieri emise de Kremlin, că „nu am respins niciodată dezvoltarea acestor relații, nici restabilirea lor”.

El a invocat în repetate rânduri înlăturarea președintelui ucrainean Viktor Ianukovici, în urma protestelor de masă din 2014 din Ucraina, drept una dintre cauzele rupturii. Ulterior, a vorbit despre o lovitură de stat care a fost susținută de SUA și de mai multe state europene. Acest lucru a marcat începutul „lanțului de evenimente tragice care se desfășoară încă în Ucraina”, a afirmat el.

În 2014, Putin a anexat peninsula Crimeea, iar în 2022 a ordonat invadarea țării. După patru ani, Moscova își menține obiectivele de război și a respins până acum orice implicare europeană într-un acord de pace.

Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a oferit o evaluare a relațiilor cu statele europene în cadrul reuniunii Consiliului rus de Securitate, însă declarațiile sale nu au fost citate de Kremlin.

